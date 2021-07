百年黨慶習近平「強硬演說」　凸顯新時代中國已來

記者陳政錄/北京報導

中共總書記習近平1日上午,在北京天安門城樓上,發表慶祝中國共產黨建黨100周年的重要講話,期間群眾多次鼓掌、歡呼,講述解決台灣問題後,歡呼聲長達24秒。在約1小時演講中,習的4個「向世界莊嚴宣告」,以及「頭破血流」說,都被視為強硬表態,這也似乎宣告,在中共下個一百年,以習近平為起點、核心的「新時代中國」已經到來。

中國大陸籌備多時,不惜在以天安門廣場為中心,輻射北京二環以內地區大規模封路、管制的中共建黨100周年慶祝大會,於7月1日上午8時登場,官方先是在7時30分左右奏起愛黨、愛國音樂,接著要求現場7萬多名與會者,一同「脫下口罩。」

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行,武警部隊進入會場準備。(圖/記者陳政錄攝)

接著,穿著灰色中山裝,被人為打扮酷似中共初代領導人毛澤東的習近平,與第四代領導人胡錦濤、前大陸國務院總理溫家寶,李克強、栗戰書、汪洋等中共中央政治局常委、國家領導人現身天安門城樓上,解放軍鳴放100響禮炮、國旗護衛隊政部走進場,武直-10、殲-10、殲-20等解放軍機排出「100」、「71」等慶祝字樣,儀隊奏樂,而後早期成員來自國民黨左派的「7民革中央」主席萬鄂湘代表各黨派致詞,習近平開始演講。

1個多小時的「重大講話」,全文逾7300字,「復興」一詞出現了26次。習近平一開始就宣告,中共已實現第一個百年奮鬥目標,在中國大陸全面建成小康社會,歷史性解決絕對貧困問題。他接著說,中共現時正在向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。

▲中共總書記習近平發表講話內容中,多次出現強硬表態。(圖/記者陳政錄攝)

隨後,習近平提到4個「向世界莊嚴宣告」,包括「中國人民站起來了,中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了!」、「只有社會主義才能救中國,只有中國特色社會主義才能發展中國!」、「改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招」、「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程!」

習近平強硬表態,拒絕「教師爺」般頤指氣使的說教,要把發展進步的命運勞握手中,把人民軍隊建設成為世界一流軍隊,捍衛國家主權、安全、發展利益,同時反對霸權主義,強調中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們,「誰妄想這樣干,必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流!」

▲天安門廣場中的觀禮民眾,拿著中共黨旗、國旗歡呼。(圖/記者陳政錄攝)

在「頭破血流」說後,現場鼓掌叫好時間長達十幾秒,而下一次歡呼時間較久的環節,是在習近平演說尾聲,提到解決台灣問題時,強調實現祖國完全統一,是中國共產黨矢志不渝的歷史任務,要堅持一個中國原則和「九二共識」,指稱「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」語畢,現場響起約24秒的掌聲和歡呼聲。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報導形容,中共迎接百年黨慶時,也是重新確保其地位與人民忠誠度的機會,而總書記習近平「將成為真正的巨星」(Xi will be the real star),外界都密切關注他對於中國的未來願景,因為不論中共發展好壞、能夠存續多久,都將影響全世界。報導稱,習近平可說是毛澤東以後最有權力的中國大陸領袖。

►修圖修到厭世!這款CP值很可以