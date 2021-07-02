COVAX疫苗出貨速度慢！東南亞「僅4國」拿得到...印尼只拿111萬劑

▲墨西哥5月透過COVAX計畫取得新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）於今（2）日證實，台灣已透過COVAX平台訂購該公司研發的新冠疫苗，不過目前COVAX並未對外透露訂購數量、交付日期等細節。COVAX在官網上指出，目前已配送9100萬劑疫苗到全球133個國家與地區。

綜合《湯森路透》（Thomson Reuters）等外媒報導與官網統計，面對多變的新冠疫情，其實COVAX的 成立宗旨為加快提供疫苗給低收入國家的速度，而在東南亞地區，目前僅有印尼、孟加拉、尼泊爾、東帝汶等4個國家透過COVAX平台取得新冠疫苗。

COVAX預計分配提供印尼1170萬4800劑疫苗，已於3月到貨111萬3600劑；針對孟加拉，則是預計分配1090萬8000劑，其中 10萬620劑已於5月1日到貨；至於尼泊爾，則預計分配192萬劑AZ疫苗，已於3月到貨34萬8000劑；另外分配給東帝汶10萬800劑，於4月全部交貨。

據悉，該公司研發的候選疫苗效力達90.4％，可100%預防中度或重症，對抗Alpha、Beta、Gamma及Delta變異株效力達93%，引發廣泛期待。

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