南韓微解封急踩剎車！憂Delta擴散「日增826人確診」　恐撤無罩獎勵

▲南韓新冠疫情升溫，政府決定「微解封」政策延緩一周，圖為首爾弘大商圈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情原本趨緩近半年，單日新增病例控制在300至600多人之間，政府預計昨（1）日實施「微解封」，放寬餐廳、咖啡廳、娛樂場所營業時間至0時，同時調整限聚令人數限制，不過首都圈近日卻爆發數波群聚感染，加上Delta變種株感染者增加，導致境內本土案例連續3天新增超過700人，2日更創下近半年新高。

根據《韓聯社》報導，截至2日0時為止，南韓防疫當局今（2）日上午9時30分通報826起新增病例，其中境內感染為765例、境外移入為61例，同時新增3例死亡。目前南韓共累計15萬8549例確診、2024例死亡。

確診者集中在首都圈，高達619人，其中首爾占337人、京畿道占260人、仁川占22人。

從主要群聚感染案例來看，京畿道城南市、富川市、高陽市、議政府市、仁川廣域市等5個地區的6間英語補習班的外籍教師相約前往首爾市麻浦區某餐廳聚餐，造成教師、學生、家長、餐廳從業人員等共242人染疫，其中甚至包含Delta變種株感染者。

南韓新冠疫情原本可望透過提高疫苗接種覆蓋率來得到控制，完成第1劑疫苗施打者人數突破1534萬人，而完成2劑疫苗施打的人數更將近516萬，超過全國總人口數的10%，政府原本宣布1日實施新一波防疫政策，強調已施打疫苗者戶外活動時不須戴口罩，不過隨著Delta變種株侵襲、擴散，新政策恐將變調。

對此，嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（엄중식，音譯）警告，單日新增病例恐將於近期突破1000人次以上的規模。順天鄉大學首爾醫院教授柳炳旭（유병욱，音譯）則呼籲，就算是已完成疫苗接種，不管是室內、戶外皆仍須戴口罩，因為政府的「無罩政策」恐招致民眾混亂、降低戒心，且施打疫苗後仍有傳播病毒的風險。

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