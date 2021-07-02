江啟臣聯合4縣市首長發公開信　民進黨團批「為黨主席選舉造勢」

▲國民黨主席江啟臣偕同黨地方首長，致總統蔡英文公開信，要求說明疫苗採購進度。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣2日與多位國民黨籍地方首長發出公開信，呼籲總統蔡英文比照永齡基金會、台積電模式，授權地方政府採購疫苗。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，江啟臣此舉是為了國民黨主席選舉而造勢，，請江啟臣不要再帶著藍營部分縣市首長「繼續亂下去了」。

江啟臣2日上午與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等4位藍營執政縣市首長共同發表公開信，呼籲蔡英文比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式授權地方政府採購疫苗。

民進黨團2日上午召開「江主席黨內選舉造勢、聯中以疫謀亂」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，這件事情恐怕不如大家想像，只是要購買疫苗那麼簡單，其中可能牽涉到國民黨內部黨主席選舉的事實，民進黨團認為非常不妥，疫苗是攸關全民健康的國家戰略物資，千萬不要變成黨內選舉操作的一部分。

羅致政呼籲，江啟臣不要再帶著部分的藍營縣市首長「繼續亂下去了」，今天是全國疫苗大規模施打的第二天，縣市首長應該忙著全力準備大規模施打的相關議題，不論是預約、施打都需要地方首長專心處理，可是看到國民黨在江啟臣的帶領下，完全背離全民的共同期待。

羅致政指出，許多國際大廠都不斷對外表示，廠商只跟中央政府打交道、只會跟中央政府洽談相關採購事宜，因為採購疫苗涉及相當多豁免責任、法律賠償等問題，而這些東西都只有中央政府有權利，「既然大廠都表示只跟中央政府打交道，國民黨到底還要亂什麼」。

羅致政認為，江啟臣是為了國民黨選舉而造勢，因為目前連署並不是所有藍營縣市首長都有，而其中兩個最大的諸侯，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都沒有參與連署，「感覺上像是國民黨內部主席連任的連署書，而不是真正協助政府取得疫苗」。

羅致政也質疑，這封公開信當中並沒有提到採購疫苗的錢從哪裡來，以及地方政府所買到的疫苗，是要個縣市自己施打還是交由中央統一分配，國國民黨完全沒有說清楚講明白，呼籲江啟臣不要為了自己黨內的選舉製造台灣內部紛亂，否則等於是配合中共的目標跟期待「以疫謀亂」。

劉世芳則強調，民進黨團一再敬告江啟臣，疫苗就是疫苗，救人的疫苗千萬不要當成國民黨內部的選舉，而且「疫苗也不是黨員票」。

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