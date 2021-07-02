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快訊／Novavax證實：台灣透過COVAX平台訂購新冠疫苗

▲▼美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，美國諾瓦瓦克斯（Novavax）2日證實，台灣已經透過COVAX平台訂購該公司研發的新冠疫苗。目前未透露更多訂購數量、交付日等細節。

諾瓦瓦克斯在聲明中表示，「台灣已透過COVAX訂購NVX-CoV2373疫苗。」據了解，台灣整體疫苗訂單包含來自COVAX的476萬劑疫苗，但目前為止台灣從COVAX獲得的疫苗僅60多萬劑，且全部都是來自阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗。

報導中也提到，由於全球疫苗供應短缺，台灣一直難以加快疫苗接種計畫，在全國約2350萬人中，僅有8％的人施打完兩劑疫苗；與此同時，台灣仍在應對國內爆發的本土疫情。

先前有媒體質疑我國未洽購次單位疫苗諾瓦瓦克斯（NOVAVAX），引發各界關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，去年就曾跟總公司洽談，但對方表示要供貨給COVAX平台，建議台灣向COVAX爭取。

諾瓦瓦克斯先前向《ETtoday新聞雲》表示，COVAX宗旨為向參與國及經濟體公平分配疫苗，而台灣也透過COVAX選擇取得NVX-CoV2373疫苗。

►對變種病毒防護力93%！　美國Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

►陳時中：我國去年就洽購NOVAVAX　但對方說要跟COVAX談

►美Novavax疫苗最快今夏開打　與台疫苗同技術！年底產量可達5億劑

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