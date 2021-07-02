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Ben是誰？黃珊珊2張圖還原好心肝傳話時間軸　怒斥「斷章取義」

▲▼黃珊珊駁斥簡舒培指控。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊駁斥簡舒培指控。（圖／翻攝黃珊珊臉書）　

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培1日爆料，北市副市長黃珊珊與黃世傑對話紀錄，暗指市府高層知情好心肝疫苗撥發一事，且黃珊珊還認識好心肝基金會董事長許金川。對此，黃珊珊當日下午於記者嚴正否認，強調訊息對話都是透過友人「Ben」轉傳，完全不認識許金川；隨後，黃珊珊也透過臉書完整呈現訊息時間軸，還原事件發生經過。

黃珊珊還原與友人Ben以及衛生局、市府群組的對話時間軸。首先，在6月6日，Ben轉達好心肝診所欲加入疫苗接種行列；黃珊珊在6月7日回覆Ben「一切依中央規定」；6月8日上午，Ben轉傳許金川訊息謝謝黃珊珊，但她並沒有回覆，當天晚上媒體爆出好心肝違規施打疫苗。

6月9日早上，黃珊珊在8點15分轉傳Ben代許金傳傳話的的訊息到府級對話框，黃世傑於8點17分將依樣內容的訊息轉傳到衛生局對話框，隨後，在8點36分，黃珊珊傳訊息詢問Ben，好心肝是否違規施打疫苗，並要了許金川的聯絡方式。

黃珊珊痛批，簡議員顯然是斷章取義，故意忽略時間序。她強調，自己當民意代表20幾年，合法的、不合法的，我們心裡都有一把尺，能做的我們都會盡力去做，但是不能做的絕對不可能要求基層或者我們台北市政府的任何官員來做這些違反規定的事。

此外，也有許多網友好奇友人Ben的身分，在黃珊珊臉書留言吵成一團，「誰是Ben？出來，我也想認識」、「求認識Ben」、「所以BEN是誰？」

黃珊珊7點聲明如下：

1.本人只在去年10月26日第一次在龍山寺活動場合見到許金川醫師，並無私交更無聯絡方式。

2.本人的朋友BEN在6/6-6/7轉傳來好心肝診所呼籲北市開放診所協助接種疫苗，我僅回覆市府未來有規劃大規模施打時會加入合約診所，但一切都會依照中央規定辦理。

3.本人6/3-6/8在仁愛醫院住院治療，白天上班開會，晚上回醫院打點滴休息，Ben 在6/8上午轉傳一封許金川醫師謝謝我的訊息，我當天完全沒有看到。

4.6/9早上我從仁愛醫院到市府開晨會，得知6/8深夜有診所漏夜打疫苗，有人在府級群組貼了相關新聞，衛生局黃局長回復是好心肝診所，我才聯想到之前BEN轉給我的訊息，並將6/6 BEN傳給我的3則簡訊傳到府級工作群組上，要求衛生局盡速回應、澄清，且一定要查明清楚。

5.黃局長將本人6/9早上轉傳府級群組的訊息，再轉傳到衛生局工作群組，時間點全部都是6/9新聞事發後才轉傳的，絕對不是我在6/7或6/8好心肝診所取得疫苗前就已經交代黃局長或衛生局同仁撥發疫苗，簡議員顯然是斷章取義，故意忽略時間序。

6.政風處對於好心肝的調查報告中，並無任何同仁指出本人有任何事先指示或轉達好心肝訊息，報告內容早已釐清。

7.最後我想說：當民意代表20幾年，合法的、不合法的，我們心裡都有一把尺，能做的我們都會盡力去做，但是不能做的絕對不可能要求基層或者我們台北市政府的任何官員來做這些違反規定的事。所以有時候我們必需扛下很多人情的壓力，但我還是會努力維持心中的那條線。

▼北市副市長黃珊珊列出訊息時間軸，強調未介入好心肝特權疫苗關說。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲▼北市副市長黃珊珊列出訊息時間軸，強調未介入好心肝特權疫苗關說。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲▼北市副市長黃珊珊列出訊息時間軸，強調未介入好心肝特權疫苗關說。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

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