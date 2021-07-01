林穎孟控有衛生專委介接好心肝　黃珊珊：僅轉達訊息未涉不法

▲黃珊珊回應好心肝疫苗爭議。（圖／翻攝北市直播）

記者蘇晏男／台北報導

好心肝診所替特權打疫苗爭議再起，北市議員林穎孟指出，自己看完政風處報告後，發現資料中顯示一名「衛生專委」曾介接好心肝跟股長聯絡，質疑該專委身份，及是否曾受到好心肝的委託。對此，台北市副市長黃珊珊30日證實有該名專委，但該員只是轉達好心肝診所想爭取協助施打疫苗。

林穎孟1日在臉書表示，政風處報告的資料中明確顯示，「股長是突然被好心肝窗口加LINE」，但整份報告皆無說明一開始介接好心肝與股長的中間人是誰；經她詢問政風處後，對方表示那個中介人是某個衛生局專委，此人與好心肝是舊識。

林穎孟質疑，這個衛生局專委的角色為何？與市府高層關係為何？為何這個專委卸責給股長？

對此，黃珊珊下午在記者會上表示，這在政風報告中的確是有，在5月20日時候，專委曾經把診所想要爭取疫苗的相關資料傳給股長，這在股長的筆錄中是有的，這是好心肝副總監蘇玲華傳訊給我們的專委，表達好心肝想爭取協助施打疫苗，但僅止於協助施打疫苗，所以這部分應該是在5月20日就有了。

黃珊珊說，但是，這專委沒有涉及到不法，所以北市不方便再去提出相關兌現，但是好心肝只是接觸說，想要當合約診所，而當時北市都是希望，鼓勵所有診所都有機會當合約診所。