歡迎來查！黃珊珊自清：衛生局同仁筆錄裡沒有任何有關「我的指示」

記者陳家祥／台北報導

北市違規打疫苗爭議再起！針對被議員爆料介入好心肝一案，台北市副長黃珊珊1日召開記者會說明，黃強調，沒有介入疫苗的派發，「我完全沒有介入衛生局的疫苗（派發）」，過程裡面也沒有任何一個同仁在筆錄裡說，曾經接受我的指示，這部分都查過一輪，檢調目前也在查，有需要的話，我願意接受調查。

針對好心肝疫苗違規施打疫苗一案，台北市政府在調查後，歸咎衛生局基層程序出錯，將涉案同仁送考績會檢討，衛生局長黃世傑另行檢討。不過，台北市議員簡舒培1日揭露北市副市長黃珊珊與黃世傑對話紀錄，不僅證實市府高層事先知情，且黃珊珊還與許金川認識好心肝基金會董事長許金川。

簡舒培下午召開記者會，公布黃珊珊與黃世傑的對話紀錄，簡舒培強調，市府11樓都知情，卻不願意透露，把責任推給衛生局基層，這些對話都是6月9日早上8點到9點發生的事情，黃世傑傳的許金川訊息，顯見黃珊珊與許金川認識，且黃珊珊還有對方手機號碼。

對此，黃珊珊表示，有收到簡訊，但沒有轉給任何人，事情發生後想起來請他們調查這件事，好心肝這事件我第一時間就告訴市長，「我接到訊息、我沒有轉傳」，我心裡一直都有一把尺。

黃珊珊強調，防疫期間我接到非常多的請求，但能做跟不能做，事情是不會有模糊地帶，「這案子大家都很受傷，尤其衛生局，我們錯了我們檢討，衛生局同仁只是想把事情做好」。

黃珊珊說，對台北市政府的汙名化、撻伐，我們還是會把工作做好，希望還原真相，「我本人坦蕩蕩，這些資料都願意交給政風處跟廉政委員會調查」；黃強調，「我完全沒有介入衛生局的疫苗（派發）」，過程裡面也沒有任何一個同仁在筆錄裡說，曾經接受我的指示，這部分都查過一輪，檢調目前也在查，有需要的話，我願意接受調查。