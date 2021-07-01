快訊／黃珊珊：「不認識許金川」　與友人LINE對話內容曝光

記者袁茵／台北報導

台北市議員簡舒培1日爆，柯市府高層早就知道好心肝特權疫苗，並公布LINE對話紀錄，只見6月9日台北市衛生局長黃世傑曾經轉達，好心肝基金會董事長許金川傳訊感謝黃珊珊，還稱6月8日下午拿到疫苗，晚上全打完。對此，黃珊珊表示，自己不認識許金川，中間都是透過朋友聯繫。

對於被簡舒培指控與許金川認識，甚至有很多往來、要求配發疫苗，黃珊珊下午3時召開記者會澄清，「絕無此事！」自己跟許金川第一次見面，是在2020年10月26日龍山寺某個篩檢肝癌的大會，當時有8000多人，這是她唯一一次和最後一次跟許金川見面。

黃珊珊公布她與朋友Ben的訊息，只見Ben於6月6日把好心肝心聲傳給黃珊珊，黃珊珊強調，並非與許金川直接往來，裡面傳了很多資訊，包括說在龍山寺曾看過她，以及好心肝想協助北市府、有足夠力量進行接種行動，但這些來往對象都是跟Ben。

黃珊珊說，6月7日這位Ben繼續待轉消息，因為自己前面沒有回覆，「如果跟我很熟，他（許金川）不會找我朋友寫這些話給我，因為許金川跟我不認識，沒聯絡方式，只能找朋友、認識的人轉訊息。」

黃珊珊強調，自己後來回了一張北市大量疫苗施打計畫圖片，包括疫苗配發都有規劃，這些都是回覆給朋友，並非許金川。

黃珊珊指出，然而6月8日早上，朋友又轉許金川訊息來，稱已經拿到150支疫苗，且全部打完，謝謝黃珊珊，但「這封簡訊我沒看，因為我6月3日到6月8日身體都有狀況，晚上住在仁愛醫院，白天回來開會，晚上在醫院休息打點滴。」

黃珊珊表示，6月8日晚間被爆診所漏夜打疫苗，6月9日新聞量龐大，她才詢問不知道為什麼許金川要謝謝她？自己根本沒幫忙，因此向友人Ben詢問許金川聯繫方式。

▼黃珊珊。（圖／北市府提供）