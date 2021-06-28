捐助嘉義市4醫院防疫物資　江啟臣：應超前部署購二代疫苗

▲國民黨江啟臣捐助嘉義市四大醫院防疫物資。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠與國民黨主席江啟臣、立法委員溫玉霞等人日前前往嘉義市四家專責醫院(嘉基、部嘉、嘉榮、聖馬爾定)捐贈防疫物資，由各醫院院長、副院長等代表受贈，捐贈物品包含蘋果禮盒、FFP2口罩(1440個)、隔離衣(400件)、防護面罩(200個)、護目鏡(100個)等。

黃敏惠表示，在防疫上，嘉義市守得非常嚴謹，並再次強調，「疫苗是這一次防疫工作最重要的一道防線。」感謝國民黨主席江啟臣將資源送來嘉義市，每個地方都會好好善用，成為防疫後盾。而面對來襲的變種病毒，更將是一大挑戰。三級警戒延長至7月12日，請市民務必安定自己的心。目前嘉義市疫苗都打完了，疫苗皆依照順位、造冊資料施打，嘉義市並沒有餘(殘)劑的問題。

國民黨主席江啟臣指出，捐贈募集物資以醫護人員每天用得到，最實用的防疫必需品為主，希望給第一線醫護與防疫人員更實用的保護。也感謝這段時間市府團隊與醫護人員在防疫上的努力，期望三級警戒盡快結束，讓大家回復正常生活，而最重要的還是要回歸到充足、安全的疫苗才是解方，而應超前部署購買二代疫苗。

黃敏惠談到，嘉義市配發疫苗約2萬8千劑左右，疫苗已經百分百接種完畢，而規劃疫苗快打站背後有民政、衛政、社政、警政系統的全力支持，以及里、鄰長的動員。預計下一梯次的疫苗配送日期為6月30日晚上送達。市府築起疫情防線，未來解封才能擁有真正的安全。



穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折 運動、秀美腿都滿分