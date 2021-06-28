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網傳「打mRNA疫苗變基改生物」　名醫神解析：當玩基因的都蠢蛋？

▲▼疫苗接種,注射,打針,流感,暈針,抗體,免疫力,預防治療。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣已取得4百多萬劑疫苗，但大多數國人短期內仍無法施打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣新冠疫苗數量仍嚴重不足，在多數國人還無法施打之際，網上竟傳言「打mRNA疫苗會變基改生物」，一席話被婦產科名醫蘇怡寧打臉，更重話直呼「亂放謠言的都下地獄吧！」

針對網路傳言，蘇怡寧昨晚在臉書指出，「如果基因治療這麼簡單，打個疫苗就可以改變基因，那我們過去這麼多年、這麼辛苦在研發基因檢測，做遺傳疾病篩檢是在做心酸的？」

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身為全世界最早研發出脊髓肌肉萎縮症「SMA基因檢測」的團隊主持人，蘇怡寧以此為例，解釋道「為什麼我們要這麼辛苦的去做篩檢？就是因為你永遠不知道，這個疾病到底什麼時候才能夠被有效治療，既然無法把握能夠被治療，想辦法在產前能夠被篩檢出來，提供父母另一種選擇，那就是不得不然的道路了。」

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇怡寧打臉表示，改變基因哪有靠打疫苗這麼簡單。（示意圖／記者湯興漢攝）

他接著表示，10幾年過去了，脊髓性肌肉萎縮症現在已經有藥物的治療方式，只是不單藥物費用很高，離完全治療的路途還很漫長，「如果打個疫苗就可以改變基因這麼簡單，基因治療還會困難嗎？你當我們這些在玩基因的都是蠢蛋？」

最後，蘇怡寧也無奈直呼，「沒疫苗有人要靠腰，有疫苗了也有人要靠腰，有什麼疫苗就靠腰什麼疫苗，恩恩這種貨色我看多了。有什麼打什麼，輪到你就去打，拚群體免疫最重要。」

對此，網友紛紛回應，「我國科學教育真的...」、「借分享，感謝為普羅大眾解惑」、「海賊王看太多了是不是？該不會我打完我兒變成橡皮人XDDD」、「這個謠言北美去年跟年初，剛開始打疫苗的時候就傳過了，不過沒什麼人信就是了」、「人類那麼容易基因改造？惡靈古堡、保護傘故事要成真了」、「打完有機會長出腦袋嗎」。

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