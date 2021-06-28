丁守中自爆在振興醫院打AZ疫苗⋯傳同批接種名單達百人？北市回應了

▲丁守中日前自爆，在振興醫院接種AZ疫苗。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前國民黨立委丁守中日前坦承，自己在台北市振興醫院接種新冠肺炎AZ疫苗，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經請稽查科在振興醫院做稽查，若違規會依法處理。外傳當時振興醫院同批施打的名單高達百人，恐成為好心肝診所違規施打翻版，對此，台北市副發言人魏佑任表示，還在清查比對中。

振興醫院先前被爆出，接連爆出替前副總統連戰夫婦及丁守中施打AZ疫苗，黃珊珊24日於北市記者會中指出，北市衛生局22日對振興醫院做出裁處，因為院方聲明疫苗是打在志工，但中央所規定是指「保健志工」，但是經調查後，振興醫院施打的對象，包括連戰、連方瑀及其他8位，都不是保健志工，已依據《傳染病防治法》29條第一項，處新台幣30萬罰鍰。

至於丁守中部分，當時黃珊珊說，已經請稽查科人員，正在振興醫院做稽查，查證屬實之後，若有違規，北市會依法處理。

28日傳出，北市衛生局日前到振興醫院稽查，確定丁守中於5月26日施打，但與他同期施打的名單高達百人，恐是第二起好心肝診所違規施打案件。對此，魏佑任28日上午回應，目前名單還在清查比對當中，消息出來會與外界說明。