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聯亞新冠疫苗2期期中報告網嘆「看完全盲」　醫提2疑問：我也不懂

記者黃翊婷／綜合報導

聯亞生技27日公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，並表示可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株，但不少民眾看完記者會還是一頭霧水。對此，前台大感染科醫師林氏璧同日在臉書PO文，除了整理出記者會的8大重點，還提出2點疑問，分別是中和抗體是否已經是中研院團隊同一實驗室做的、一期和二期的數據是否可以相互比較。

▲聯亞生技發言人范瀛云（圖右）拿板解說，聯亞新冠疫苗施打後的副作用，旁邊為聯亞董事長特助彭文君（圖左）。（圖／翻攝自證券櫃中心直播）

▲聯亞生技發言人范瀛云（圖右）手拿板解說，左邊為聯亞董事長特助彭文君。（圖／翻攝自證券櫃中心直播）

「聯亞新冠疫苗第二期期中報告記者會，我知道你們看不懂，我也是。」林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》PO文開頭第一句話，便點出大眾對於聯亞新冠疫苗公布二期期中結果的疑惑，同時他還加碼列出兩個問題，「這中和抗體是不是已經是中研院團隊同一實驗室做的？一期和二期的數據可以相比較嗎？」

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接著，林氏璧整理出聯亞新冠肺炎疫苗記者會的8大重點，分別為：

1、第二期臨床試驗探討疫苗的免疫原性、安全性及耐受性，3850位受試者分為12至18歲、19至64歲、65歲以上，疫苗組與對照組的人數比例為6比1。

2、安全性數據方面，接種UB-612的局部不良反應，注射處疼痛的比率，疫苗組為64.59％，安慰組為23.33％；注射處紅腫的比率，疫苗組為34.06％，安慰組為 5.61％。

3、接種UB-612的全身性不良反應，發燒比率，疫苗組為1.93％，安慰組為1.81％；疲倦比率，疫苗組為37.47％，安慰組為38.34％；頭痛比率，疫苗組為17.01％，安慰組為18.63％；腹瀉比率，疫苗組為10.23％，安慰組為9.95％；肌肉疼痛的比率，疫苗組為35.69％，安慰組為17.72％。

4、免疫原性反應方面，抗體效價在施打第二劑後28天之血清陽轉率（seroconversion rate）於成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65％，於年長者（65歲以上）施打疫苗組則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣疫苗短缺問題仍未解決。（示意圖／記者湯興漢攝）

5、保護力方面，聯亞受試者產生的中和抗體與康復者血清差不多，對過去的話保護力大概是在80至90％之間，但還要考慮到T細胞的免疫力，畢竟這是中和抗體無法看出的好處。

6、聯亞第二期臨床試驗中也進行探索性研究，顯示UB-612疫苗能產生良好的Th1型T細胞免疫反應，誘發CD8+殺手T細胞（Killer T Cell）殺死被病毒感染之細胞，有助於預防重症產生，提供中和抗體以外之第二重保護力。

7、聯亞在新聞稿中表示，二期臨床期中分析結果符合預期，且在放大約20倍受試者人數之情況下，可重複第一期臨床試驗結果。

8、除了對變異株有效保護力的部分，從一期受試者檢體分析顯示，UB-612誘導出的中和性抗體對印度delta株的效價仍保持同一水平。因為引起T 細胞免疫反應的設計型新冠病毒合成肽的胺基酸序列乃來至於不易突變的蛋白區間，所以UB-612疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株。

▲▼新北市政府為街友施打疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

▲台灣近期收到其他國家捐贈的疫苗，先前洽購的疫苗也陸續到貨，但劑量還是不足。（示意圖／記者許靖騏攝）

最後林氏璧歸納出廠商的結論，「根據一、二期目前結果皆顯示UB-612疫苗有良好的安全性及耐受性，且具優異免疫原性反應。」

其他網友看完林氏璧的PO文，也紛紛留言表示，「完全聽不懂的普通民眾路過」、「高端的大概聽得懂，聯亞聽不懂，求解」、「只聽懂最後說可抵抗Delta病毒，真的假的」、「其實這個者會搞得我耳盲跟眼盲」、「一個解盲變成全盲的概念」、「看隔天股票漲跌，就知道大家都聽懂了沒」。

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日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年6月27日 星期日
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