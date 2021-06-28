男大生自嘆「小井蛙」：只有大陸在乎老百姓！　暑假想赴陸打疫苗

▲一名自稱是桃園一所大學的男學生表示，在考慮要去大陸打疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

台灣疫情爆發後各方抨擊蜂擁而來，一名在桃園就讀大學的台中人，日前表示父母告訴他「暑假可以去大陸打疫苗」，而他也在認真考慮中，因為他稱這次疫情讓他發現台灣一切都在撒謊，老百姓連疫苗都打不到，讓他這個「剛跳出來的井蛙」感嘆，「全世界好像只有大陸真的在乎老百姓。」

大陸「帝吧」官方帳號27日在微博轉貼影片，該名自稱今年23歲的大學生在call in電話中表示，自己是在桃園就讀大學的台中人，而他在近2年觀察台灣和去大陸到處旅遊看看，發覺自己是一個正要跳出井外的小井蛙，認為台灣的一切都是「他X的謊言」。

該名大學生坦言同學都知道自己政治立場偏紅，能聊得來的同學前提也都是政治立場偏紅的人。他說去年最讓他感動的便是當時武漢爆發疫情，全大陸人喊「一方有難，八方支援」，「那時候我真的很感動」。

大學生接著對比台灣和大陸，認為台灣存在的問題是結構性的問題，也無法像大陸那樣團結，而且老百姓都打不到疫苗，他還認為台灣做不到像武漢那樣的「一方有難，八方支援」，因為「台灣的倫理價值都被破壞了，台灣才是真正在崩潰的」，「全世界好像只有（大陸）真的是在乎老百姓的，因為我發現它很多事情，都是站在老百姓的角度。」

大學生也羨慕廣州疫苗一天3000人以上的施打速度，哀嘆台灣老百姓都打不到疫苗。該則影片在微博引起大陸網友一片叫好。