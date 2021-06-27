彰化避疫法會傳播鏈+2　學校教職員工染疫再傳同校廚工

記者高堂堯／南投報導

「彰化避疫法會傳播鏈」再擴大：南投今再添2例確診個案，其中案14713已由中央疫情指揮中心和縣政府公布，為一55歲學校男性教職員工，另一名為該校63歲女廚工，PCR採檢呈陽性反應，尚待指揮中心公布案號；案14713因陪同妻子前往法會傳播鏈確診者所開神壇問事，導致染疫並傳染給廚工，所幸該校近百人、含19名學生PCR採檢皆呈陰性，彰化法會傳播鏈已累計5人確診。

▲彰化避疫法會傳播鏈擴大。（圖／南投縣政府提供）

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南投縣政府今天下午3時召開疫情說明記者會，公布確診者足跡圖等資料；縣府衛生局指出，案14713住竹山鎮延和里，平時於學校負責督導廚工業務，日前曾陪妻子赴某神壇問事，壇主不巧是曾參加員林市某里長避疫法會的66歲確診男子（案14227），鄰居67歲確診婦人（案14227）也在場，雙方短暫交談。

▲彰化避疫法會傳播鏈擴大。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，案14713爾後出現咳嗽、流鼻水及發燒等症狀，昨（26）日先後赴竹山社區篩檢站快篩、轉往醫院做PCR皆呈陽性，隨即被送往醫院收治，今天確診；衛生局匡列接觸者14人，包括妻兒等同住者3人，以及學校接觸者7人、食材供應商和維修廠商4人，昨進行核酸(PCR)檢測，結果其中上述的63歲女廚工為陽性，其他11人皆為陰性，目前居家隔離中。

從衛生局公布的足跡圖看來，案14713曾在19日早上7點前往竹山果菜市場，21日上午10點赴全聯福利中心竹山店、10點30分去過竹山橋頭麵店、晚間6點30分前往案14227所設神壇，其餘多為學校和家中的工作通勤往返。

▲▼確診學校男職員（案14713）和陽性個案的學校女廚工足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

而陽性個案的63歲女廚工為該校4位廚工之一，住竹山鎮，有咳嗽等症狀、目前已送醫院收治；衛生局匡列接觸者4人，包括PCR檢測結果陰性的學校接觸者3人，其他接觸者1人，PCR檢測結果尚等待報告，目前皆居家隔離中。

縣府衛生局指出，該陽性女廚工曾有公共場所活動史含投55線、台中銀行竹山分行門口ATM提款機等；除進行疫調，也通知這些公共場所完成清消和工作人員自我健康監測，今日則通知縣府環保局將針對個案公共活動史進一步清消。

▲彰化避疫法會傳播鏈燒進校園，竹山鎮公所派員到校清消。（圖／竹山鎮公所提供）

縣府衛生局表示，因學校教職員工出現確診個案，今上午也在竹山鎮針對教職員工、廚工、學生進行專案篩檢，計篩檢94人，含學生19人，同時採快篩和PCR檢測，快篩皆為陰性，正等待核酸（PCR）檢測報告中，至於學校能否如常運作、繼續讓家長無法照顧的19名學生到校，尚待相關檢驗報告出爐後作決定。

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