解封！苗栗移工禁足令被批沒人權　徐耀昌：28日起恢復正常

▲苗栗縣爆發移工群聚感染事件，縣府7日宣布移工禁足令，隨著移工群聚趨緩，縣府也在28日宣布解封。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南科學園區，6月爆發移工群聚疫情，為避免疫情擴大持續感染，縣府於6月7日宣布移工自即日起除上下班期間外停止外出等移工管理措施。苗栗縣政府7日宣布，移工除上、下班外停止外出，此舉更被痛批沒有人權；不過，隨著移工群聚趨緩，縣長徐耀昌28日宣布「解封移工禁足令」。

自6月疫情爆發以來，苗栗縣內至少有6千名移工受到影響，竹南園區內至少6間電子廠2、3千名高風險移工安置檢疫所外，近半移工被縣府下達禁足令，下班後要集中管理，也遭民眾痛批縣府沒有人權；不過，徐耀昌當時回應「命都沒了哪來的人權」，也引發兩極的爭論。

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苗栗縣政府表示，目前縣內移工確診人數已趨穩定，雖然仍有移工零星確診個案，惟皆為事先隔離在集中檢疫所1人1室之移工，而社區快篩結果顯示也並無社區感染現象，由移工群聚感染擴散至社區感染風險已大為降低。有鑑於此，本縣移工禁止外出措施自28日起回歸全國疫情三級警戒相關防疫等措施。

勞青處也再次呼籲，本縣移工管理政策回歸全國疫情三級警戒相關防疫措施，本府會加強查核及督促聘有移工的雇主，確實依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」辦理。

此外，為加強雇主落實防疫工作，勞動部於6月21日修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，明定雇主應辦理措施及建議事項，雇主在疫情期間，未依指引規範妥善辦理，將視情節輕重，要求雇主限期改善，或立即依就業服務法第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰；此外，違規情節重大者，將再針對聘僱移工名額予以廢止或不予許可。

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