鄭文燦發起認購枋山芒果　籲外界：勿將屏東標籤化！

▲桃園市長鄭文燦喊話「勿把屏東標籤化」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳羿妏／桃園報導

屏東枋山出現印度Delta病毒確診案例，引發外界擔憂，甚至傳出正值盛產期的枋山芒果遭到退訂潮。對此，桃園市長鄭文燦今（28日）於防疫會議上以桃園先前面對「避桃令」為例，呼籲外界「不要將屏東標籤化」，並發起認購芒果盼大家一起響應！

鄭文燦表示，桃園經歷過最多挑戰，因此了解防疫同心的道理、同島一命原則，回溯到5月萬華群聚染疫事件，他也第一時間呼籲「勿把萬華標籤化」，如今Delta病毒入侵屏東，他也感同深受，呼籲大家「不要把屏東標籤化」，並宣布將發起社團認購枋山芒果，希望大家一起來響應。

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▲鄭文燦發起認購屏東枋山芒果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

鄭文燦說，病毒才是共同敵人，台灣人應不分彼此，同舟共濟，才是正確的防疫道理，過去桃園承擔最多，面對「避桃令」等挑戰，桃園人展現防疫韌性，他希望未來能把每件防疫工作做好，特別是很多入境確診案例，有些足跡分佈在桃園，且每例個案均有其特殊性，他也感謝衛生局、警察局疫調團隊精準疫調，不眠不休、抽絲剝繭，掌握足跡，不讓社區出現破口。

此外，鄭文燦提到，他要謝謝防疫旅館、集中檢疫所，防疫旅館仍有篩檢出確診個案，這道防線仍然重要，雖然旅館的工作人員非醫護人員，但經適度訓練後，能把入境民眾的健康照護、生活照顧做好，也能確保防疫安全，將指示觀旅局謝謝防疫旅館工作夥伴，給予最大支持。

鄭文燦也指出，集中檢疫所的醫護同仁、保安警察以及維護的外包人員，也是防疫無名英雄，桃園有6個集中檢疫所，無公布位置，在5、6月雙北群聚染疫事件爆發後，扮演著救火隊的角色，收治非常多的輕症患者，現在慢慢解隔，但仍有部分患者治療中，未來高風險國家入境檢疫強制入住集中檢疫所，將指示衛生局給予負責得醫院充分力量、資源，讓集中檢疫所成為入境管制、檢疫重要的防護機制。

最後，鄭文燦表示，這次印度變種病毒株來勢洶洶，讓國人相當擔心，但他認為，如同打疫苗一樣，做最好的準備、最周全安排，不要過分憂慮，要戒慎恐懼，而不是過分擔心，把每一個SOP細節做好，才是正確防疫態度。