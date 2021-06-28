快訊／接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　北市2市民PCR結果出爐

▲台北市長柯文哲27日表示，有2位市民與可能感染Delta病毒的案14734有近距離接觸。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，餘下4人還在定序中；台北市長柯文哲27日於臉書爆出，可能感染Delta病毒的案14734，與2名台北市民有近距離接觸。對此，台北市政府28日表示，這2名市民目前PCR採檢為陰性，隔離中。

柯文哲27日於臉書指出，台北市衛生局在上午10點接到疾管署台北區管中心通知，一位枋寮鄉居民（案14734）確診，該個案與枋山鄉數名群聚個案皆曾到過枋寮醫院急診，「可能感染Delta病毒，這名個案與2位台北市民有過近距離的接觸。」

柯文哲提到，這2名台北市民是案14734的妹妹和妹婿，6月20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北。

柯文哲指出，這2位市民是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡，上午一接到通知，立刻安排這2人到醫院進行採檢，並且進行隔離，目前已經先進行PCR採檢，台北市會嚴密注意。

針對有2名台北市民與可能感染Delta病毒的案14734有接觸，台北市政府28日表示，PCR結果皆為陰性，目前2位隔離中。