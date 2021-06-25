巨大木板高速插入擋風玻璃　女驚險逃死片曝光：就插在2人中間！

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子開車在高速公路上時，一塊大木板突然從一輛卡車上掉下來，瞬間插進她的擋風玻璃，就插在她與朋友中間，宛如電影《絕命終結站》的驚險過程全被行車監視器給拍了下來，幸好她與朋友及時閃避才沒有被當場擊中。

這起驚險事件17日發生在俄州波蒂奇郡的Streetsboro市，從女子阿瓦達(Kim Awada)的行車紀錄器畫面可看到，一輛裝滿木材的大貨車行經附近時，一塊大木板突然飛落，並且直直往她的方向飛過來，雖然她緊急把車往左側開想要閃避，木板仍然插入她與朋友之間。

阿瓦達表示，「你可以看到，這塊木板飛起來後，直接砸碎我們窗戶，如果我當時開車的方式稍有不同，就會是完全不一樣的結果，我很感謝自己還活著，並且與朋友都沒有受傷」。

俄亥俄州公路巡迴隊表示，事故發生後他們很快就追捕到卡車司機，司機當時只顧著趕路，完全沒發現有木塊鬆脫。然而根據當地法律，攜帶不安全物品導致事故僅判最高美元150元（約台幣4,190元）的罰款，讓阿瓦達指責，警方應該要給予更嚴重懲罰，因為這是攸關生死的問題。

▼木板插進2人中間，稍有差池就有可能喪命。（圖／翻攝自twitter／OSHP_NEOhio）