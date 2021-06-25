4年前才殺人！變態男公園斬首把斷頭當球踢　他爆料：老婆被性侵

▲男子供稱因為老婆被性侵才會殺人。（圖／取自Las Cruces Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國新墨西哥州25歲男子喬爾(Joel Arciniega-Saenz)被控在公園殺害一名51歲男子，冷血將對方斬首後，還把屍體拖到大街上，將血淋淋的斷頭當球踢，他落網後供稱，因為妻子曾遭到死者性侵才會殺人，然而警方調查後找不到任何相關證據。

喬爾被指控20日晚間在阿波達卡公園(Apodaca Park)，持刀殺害51歲男子加西亞(James Garcia)，警方在現場發現他時，手中拿著一把血淋淋的刀，身上也有沾血，而死者慘遭斬首並且身中多刀。

調查人員後來調查現場時，又在公園找到死者手指。喬爾向警方表示，加西亞4年前曾性侵他老婆，不過拒絕向警方提供老婆身分，住在公園中的他近來又再度遇到加西亞，結果睡醒來後發現身上財物不見，才會跑去找對方質問。

前科累累的喬爾，2017年曾因為另外一起謀殺案被捕，死者蒙托亞 (Benjamin Montoya)的妹妹克莉絲朵(Krystal Montoya)氣憤表示，「我很生氣，因為他們放出了一個怪物，我不希望這個人再度被釋放，否則他又會做出蠢事，去傷害另外一個家庭」。喬爾目前被關押在唐娜安娜縣 (Doña Ana County)的拘捕中心中，並且不得保釋。