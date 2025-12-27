習慣睡覺幫手機充電！　女子遭自燃充電器火吻「全身70%燒傷」

▲女子面部也遭燒燙傷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國湖北近日發生一起嚴重居家意外，一名女子因夜間替手機充電，發生充電器自燃爆炸，導致全身約70%面積重度燒傷，臉部嚴重毀容，至今仍在接受治療。事件曝光後，引發外界對「睡覺充電」安全風險的高度關注。

據陸媒報導，事發於12月25日，該名女子長期習慣在睡前將手機放在床頭充電，插著充電器一路充到天亮。當晚她熟睡後，充電器疑似因長時間通電發生異常，自燃爆炸並引燃床上寢具，火勢瞬間擴散，女子來不及逃離，造成大面積燒傷。

▲女子全身70%燒傷。（圖／翻攝自微博，上同）

女子事後受訪表示，自己全身約70%為重度燒傷，臉部與身體多處留下明顯疤痕，外觀與生活皆受到重大影響。她也藉由自身經歷提醒外界，睡覺時為手機充電是極其危險的行為，「一定要改掉這個壞習慣。」

消防部門指出，充電器若品質不佳或長期使用導致老化，在被褥覆蓋、散熱不良的環境中，極易因短路而迅速升溫，自燃後短時間內即可點燃床單、棉被等易燃物。徹夜充電、長時間不拔插頭、將充電設備放在床頭，都是事故高風險行為。

消防人員也提醒，即使是合格充電器，保護機制仍可能因老化而失效，民眾應避免整夜充電，充滿後即拔除插頭，並將充電設備放置於通風、遠離可燃物的位置，才能有效降低火災與人身傷害風險。