海內外12萬信眾齊聚　「2025神明聯誼會」展現台灣宗教包容新高度

▲ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

由佛光山開山祖師星雲大師發起、曾三度創下世界紀錄的宗教盛事「2025世界神明聯誼會」25日在佛光山佛陀紀念館隆重舉行，吸引12萬信眾參加。原本有意邀請大陸方面宮廟參加，最終多方考量未能前來，但本屆活動人吸引海內外1千間宮廟與宗教團體參加，包括部分台商參加也十分感動，希望透過宗教等文化力量促進兩岸和平，該活動具體實踐星雲大師倡導的「宗教不分高低大小，彼此尊重包容」。

佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」今年活動以「向前有路 光明在望」為主題，匯集海內外超過1千多間宮廟與宗教團體參與，吸引高達12萬信眾湧入，現場鑼鼓喧天、神轎簇擁，展現出台灣多元宗教文化共榮特色。

開幕典禮現場高雄市長陳其邁、中華傳統宗教總會總會長暨佛光山住持心保和尚、榮譽總會長王金平、副總會長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善等貴賓參加。心保和尚與蔡咏鍀副總會長更特別為北港朝天宮莊儀團的千順將軍掛上由星雲大師設計的「佛祖牌」。

▲ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」看到佛、道、西方等宗教大會師 。（圖／讀者提供）

活動當日，來自全台及海外的宮廟代表與信徒依序進場，神轎、陣頭、旗隊及樂隊交織集結，將佛陀紀念館化為一場展現台灣宗教包容力的「世界級宗教嘉年華」。

入館大道上，處處可見令人動容的虔誠景象：信眾或懷抱神像，或雙手高舉聖像，更有許多人齊心扛起神轎緩步前行。每一位參與者的臉龐都寫滿了敬畏與莊嚴，其中不乏高齡信眾即便坐著輪椅，仍一路雙手合十、神情專注地入館。這份不分彼此、跨越藩籬的宗教情感，具體實踐了佛光山開山祖師星雲大師所倡導的「宗教不分高低大小，彼此尊重包容」之普世價值。

多位參與台商也表示，「參加活動內心十分感動，可以把所有宗教聚集在一起，不分你我。」同時希望兩岸之間透過宗教文化等力量，透過交流維繫與創造和平。

▲ 雲林北港朝天宮莊儀團，百尊千里眼、順風耳出巡 。（圖／讀者提供）

今年活動有4大亮點，首先是百尊千順將軍大會師， 來自雲林北港朝天宮莊儀團，首度號召全台分靈宮廟，集結超過100多尊「千里眼」與「順風耳」將軍。百尊神將威儀赫赫地走進成佛大道，氣勢磅礡，寫下台灣宗教文化的新紀錄。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀強調，「齊聚來自全台各地分靈宮廟、超過百尊的千里眼與順風耳將軍，實屬高難度的浩大工程。」也讓海內外深刻感受台灣無形文化資產的工藝之美與陣頭文化精神，並為世界和平祈福。

現場活動還有高雄內門宋江陣、隆后宮茅草山宋江陣及竹北紫仙宮古典花雨傘舞輪番接力，將傳統武藝與民俗美學發揮得淋漓盡致；明華園黃字團英雄傳奇《封神．哪吒》，以精湛身段與華麗特效重現哪吒浴火重生的經典橋段，戲劇寓意正義與善念永恆不滅。

▲▼ 佛光山「麥積山石窟藝術特展」 。（圖／讀者提供）

除了戶外的熱烈慶典，佛光山策劃展出石窟藝術特展，位於本館「麥積山石窟藝術特展」及結合科技的沉浸式體驗展覽，參訪者能跨越千年歷史，欣賞佛學雕塑之美，展覽時間2025年12月13日到2026年6月28日，位於本館一、二展廳。

星雲大師曾開示，「神明、護法、信徒跨越宗教與文化的藩籬，是世界神明聯誼會最重要的理念。」佛光山誠摯邀請社會大眾前往佛陀紀念館，共同見證這場歷史性宗教交流盛典，感受和諧、共生、共榮的慈悲力量，為台灣祈安、為世界祈福。