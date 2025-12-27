　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海內外12萬信眾齊聚　「2025神明聯誼會」展現台灣宗教包容新高度

▲▼ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

▲ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

由佛光山開山祖師星雲大師發起、曾三度創下世界紀錄的宗教盛事「2025世界神明聯誼會」25日在佛光山佛陀紀念館隆重舉行，吸引12萬信眾參加。原本有意邀請大陸方面宮廟參加，最終多方考量未能前來，但本屆活動人吸引海內外1千間宮廟與宗教團體參加，包括部分台商參加也十分感動，希望透過宗教等文化力量促進兩岸和平，該活動具體實踐星雲大師倡導的「宗教不分高低大小，彼此尊重包容」。

佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」今年活動以「向前有路 光明在望」為主題，匯集海內外超過1千多間宮廟與宗教團體參與，吸引高達12萬信眾湧入，現場鑼鼓喧天、神轎簇擁，展現出台灣多元宗教文化共榮特色。

開幕典禮現場高雄市長陳其邁、中華傳統宗教總會總會長暨佛光山住持心保和尚、榮譽總會長王金平、副總會長蔡咏鍀、雲林縣長張麗善等貴賓參加。心保和尚與蔡咏鍀副總會長更特別為北港朝天宮莊儀團的千順將軍掛上由星雲大師設計的「佛祖牌」。

▲▼ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

▲ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」看到佛、道、西方等宗教大會師 。（圖／讀者提供）

活動當日，來自全台及海外的宮廟代表與信徒依序進場，神轎、陣頭、旗隊及樂隊交織集結，將佛陀紀念館化為一場展現台灣宗教包容力的「世界級宗教嘉年華」。

入館大道上，處處可見令人動容的虔誠景象：信眾或懷抱神像，或雙手高舉聖像，更有許多人齊心扛起神轎緩步前行。每一位參與者的臉龐都寫滿了敬畏與莊嚴，其中不乏高齡信眾即便坐著輪椅，仍一路雙手合十、神情專注地入館。這份不分彼此、跨越藩籬的宗教情感，具體實踐了佛光山開山祖師星雲大師所倡導的「宗教不分高低大小，彼此尊重包容」之普世價值。

多位參與台商也表示，「參加活動內心十分感動，可以把所有宗教聚集在一起，不分你我。」同時希望兩岸之間透過宗教文化等力量，透過交流維繫與創造和平。

▲▼ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

▲▼ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

▲ 雲林北港朝天宮莊儀團，百尊千里眼、順風耳出巡 。（圖／讀者提供）

今年活動有4大亮點，首先是百尊千順將軍大會師， 來自雲林北港朝天宮莊儀團，首度號召全台分靈宮廟，集結超過100多尊「千里眼」與「順風耳」將軍。百尊神將威儀赫赫地走進成佛大道，氣勢磅礡，寫下台灣宗教文化的新紀錄。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀強調，「齊聚來自全台各地分靈宮廟、超過百尊的千里眼與順風耳將軍，實屬高難度的浩大工程。」也讓海內外深刻感受台灣無形文化資產的工藝之美與陣頭文化精神，並為世界和平祈福。

現場活動還有高雄內門宋江陣、隆后宮茅草山宋江陣及竹北紫仙宮古典花雨傘舞輪番接力，將傳統武藝與民俗美學發揮得淋漓盡致；明華園黃字團英雄傳奇《封神．哪吒》，以精湛身段與華麗特效重現哪吒浴火重生的經典橋段，戲劇寓意正義與善念永恆不滅。

▲▼ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

▲▼ 佛光山「麥積山石窟藝術特展」 。（圖／讀者提供）

▲▼ 佛光山舉辦「2025世界神明聯誼會」 。（圖／讀者提供）

除了戶外的熱烈慶典，佛光山策劃展出石窟藝術特展，位於本館「麥積山石窟藝術特展」及結合科技的沉浸式體驗展覽，參訪者能跨越千年歷史，欣賞佛學雕塑之美，展覽時間2025年12月13日到2026年6月28日，位於本館一、二展廳。

星雲大師曾開示，「神明、護法、信徒跨越宗教與文化的藩籬，是世界神明聯誼會最重要的理念。」佛光山誠摯邀請社會大眾前往佛陀紀念館，共同見證這場歷史性宗教交流盛典，感受和諧、共生、共榮的慈悲力量，為台灣祈安、為世界祈福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中正男大生騎車擦撞自小客　倒地送醫不治
捷運大直站傳衝突！站務員拿出鋼叉、盾牌防禦
「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了
下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」
鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　仰天嘆遭迫害
赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

吉林首現「野生6東北虎同框」 母虎一次遛5萌娃打破保育紀錄

習慣睡覺幫手機充電！　女子遭自燃充電器火吻「全身70%燒傷」

海內外12萬信眾齊聚　「2025神明聯誼會」展現台灣宗教包容新高度

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血　動物園超酸心酸神操作

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

陸電動車在高速上沒電　2人下來推車被撞死

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

吉林首現「野生6東北虎同框」 母虎一次遛5萌娃打破保育紀錄

習慣睡覺幫手機充電！　女子遭自燃充電器火吻「全身70%燒傷」

海內外12萬信眾齊聚　「2025神明聯誼會」展現台灣宗教包容新高度

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血　動物園超酸心酸神操作

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

陸電動車在高速上沒電　2人下來推車被撞死

快訊／嘉義機車擦撞自小客！中正男大生倒地重傷　送醫不治

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

工程公司員工跟老闆吵架...大鬧捷運站遭制伏　激動拉扯畫面曝　

韓國脆友掀「哭窮挑戰」　吃泡麵曬厚重紙鈔炫富！弱勢族群哭了

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

吃飽就想睡？營養師示警「血糖異常」前兆：恐是胰島素阻抗

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

新垣有絃中一日先發　笑談台灣回憶小籠包吃10幾顆、小綠人會跑　

被三上悠亞點名「又高又強」！馬建豪主場轟15分還送麻辣鍋、賽後淡定謝女神

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

【賞雪變調】南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

大陸熱門新聞

8旬陸老人與保母性交易「感染HIV」

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

南京博物院爆盜賣文物！陸17家博物館突休館

731部隊「月產10公斤跳蚤」鐵證

「世界最長高速公路」隧道通車

陸官媒：日本新軍國主義正加速顯形

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

廖雨詩曾見邱垂正　想幫上海台辦主任來台

北京律師警告：朱孝天若舉報不實恐被行拘

更多熱門

相關新聞

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

雲林北港朝天宮今（10）日與南僑集團攜手創世基金會推出公益義賣，為「植物人常年服務」及第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」籌募經費。義賣啟動儀式上午在北港朝天宮廟前舉行，香煙裊裊下，志工與信眾陸續就位，氣氛莊重而樸實。

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港朝天宮黑面三媽睽違109年南巡重啟台南媽祖姐妹情

北港朝天宮黑面三媽睽違109年南巡重啟台南媽祖姐妹情

北港媽祖神預言？公籤早點出「六畜有變」

北港媽祖神預言？公籤早點出「六畜有變」

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

關鍵字：

標籤:佛光山神明聯誼宗教和平北港朝天宮星雲大師

讀者迴響

熱門新聞

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

職場奴性最強星座Top3

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面