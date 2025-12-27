南瀛草地音樂會登場　新營警分局動員百名警力強化維安

▲南瀛草地音樂會登場前夕，新營警分局動員百名警力，加強會場及周邊安全維護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動持續進行中，27日將於新營區南瀛綠都心公園舉辦「南瀛草地音樂會」，預期吸引大量民眾前往參與，為確保活動期間公共安全，台南市政府警察局新營分局審慎因應近期公共運輸場所治安事件，全面提升活動維安層級，周密規劃警力部署，全力守護民眾安全。

新營分局長陳俊凱表示，本次活動將動員逾百名警力與民力投入維安工作，針對會場周邊、人潮聚集區域及主要出入口加強巡守與管制。現場除安排制服警力執行機動巡邏外，也部署特勤人員穿著防護裝備執行安全戒護任務，提升整體應變能量。

警方指出，活動前及活動期間將同步實施場地安全檢查，偵爆犬不定時進行巡檢，並結合遠端監視錄影系統及周邊高點監控配置，即時掌握會場內外動態，預防任何突發狀況發生，確保活動安全、順利進行。

陳俊凱強調，警方秉持「預防重於處理」原則，相關整備工作均已完成，請民眾安心參與音樂會。他也呼籲，若活動期間發現可疑人、事、物，請立即向現場員警反映或撥打110通報，共同維護溪北地區這場難得的音樂饗宴與公共安全。