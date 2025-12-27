　
地方 地方焦點

南瀛草地音樂會登場　新營警分局動員百名警力強化維安

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動持續進行中，27日將於新營區南瀛綠都心公園舉辦「南瀛草地音樂會」，預期吸引大量民眾前往參與，為確保活動期間公共安全，台南市政府警察局新營分局審慎因應近期公共運輸場所治安事件，全面提升活動維安層級，周密規劃警力部署，全力守護民眾安全。

新營分局長陳俊凱表示，本次活動將動員逾百名警力與民力投入維安工作，針對會場周邊、人潮聚集區域及主要出入口加強巡守與管制。現場除安排制服警力執行機動巡邏外，也部署特勤人員穿著防護裝備執行安全戒護任務，提升整體應變能量。

警方指出，活動前及活動期間將同步實施場地安全檢查，偵爆犬不定時進行巡檢，並結合遠端監視錄影系統及周邊高點監控配置，即時掌握會場內外動態，預防任何突發狀況發生，確保活動安全、順利進行。

陳俊凱強調，警方秉持「預防重於處理」原則，相關整備工作均已完成，請民眾安心參與音樂會。他也呼籲，若活動期間發現可疑人、事、物，請立即向現場員警反映或撥打110通報，共同維護溪北地區這場難得的音樂饗宴與公共安全。

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

黃捷、吳沛憶同框蔡易餘　「唯一支持」拚嘉義縣長初選

「信賴榮利幸福嘉義」親子活動發花椰菜　黃榮利親民兼關懷農業

南瀛草地音樂會登場　新營警分局動員百名警力強化維安

聖誕鈴聲響起守護平安　南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

化石遇見竹藝！「竹境．時光流」左鎮登場　跨越億萬年的文化對話

冬茶香氣濃郁　阿里山高山茶成過年首選禮品

長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

快訊／嘉義機車擦撞自小客！中正男大生倒地重傷　送醫不治

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

工程公司員工跟老闆吵架...大鬧捷運站遭制伏　激動拉扯畫面曝　

韓國脆友掀「哭窮挑戰」　吃泡麵曬厚重紙鈔炫富！弱勢族群哭了

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

吃飽就想睡？營養師示警「血糖異常」前兆：恐是胰島素阻抗

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

新垣有絃中一日先發　笑談台灣回憶小籠包吃10幾顆、小綠人會跑　

被三上悠亞點名「又高又強」！馬建豪主場轟15分還送麻辣鍋、賽後淡定謝女神

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

從新營瓦斯氣爆談起南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽

桃園學子奪30面金手獎創佳績

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

南投縣公告115年合歡山雪季注意事項

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

禁大型行李箱、腳架、長梯入場南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

長照3.0推「無牆醫院」奇美醫院醫照一體把照護送進家門

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

南瀛草地音樂會登場新營警分局動員百名警力強化維安

獨居男上廁所摔破頭　警消破窗救人

聖誕鈴聲響起守護平安南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

琉球桌遊店、酒吧全掃　東港警封路大臨檢

當億萬年地層孕育的史前化石，遇上傳承百年的竹工藝，一場跨越時間尺度的文化對話，正在台南左鎮悄悄展開。由台南市立博物館攜手常在文創空間共同策劃的「竹境．時光流」左鎮竹工藝展覽，27日起於左鎮化石園區一館2樓正式開展，透過竹工藝作品串連自然史與生活文化，為化石園區開啟嶄新的展示視角。

南瀛草地音樂會登場新營分局維安

