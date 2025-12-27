　
大陸 大陸焦點 特派現場

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血　動物園超酸心酸神操作

記者任以芳／綜合報導

隨著旅日大貓熊陸續返回中國，日本和歌山縣知名景點「冒險世界」（Adventure World）遊樂園近日祭出令人瞠目結舌的「神操作」，為了彌補大熊貓缺席後的觀光巨大缺口，該園竟推出「人扮大貓熊」體驗活動，引發中日兩國網民熱議。

陸官媒《環球網》日本朝日電視台今27日報導，由於大貓熊「良浜」、「彩浜」、「楓浜」和「結浜」已於今年6月按協議返回中國，大量日本民眾深感不捨，為此，樂園自11月起推出「大熊貓飼養員體驗活動」。

參加者需穿上飼養員制服，對著由工作人員扮演的「假大貓熊」進行餵食訓練，甚至是模擬抽血等日常照護。雖然活動旨在增加互動體驗，但看著遊客對著戴大熊貓頭盔的人進行「醫療檢查」，不少民眾感嘆這種「人工代餐」折射出當地失去大貓熊後的無奈與心酸。

當地旅遊業更是遭受毀滅性打擊。一名旅遊巴士業者透露，近期客流量較2024年同期驟減約50%，當地飯店業者也直言，失去大熊貓後，必須推出各種奇招才能生存。

▲曉曉、蕾蕾恐成最後旅日貓熊。（圖／翻攝自X／上野動物園［公式］）

▲曉曉、蕾蕾恐成最後旅日貓熊。（圖／翻攝自X／上野動物園［公式］）

緊接著，東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」在2026年2月踏上歸途，已經150年歷史的動物園將面臨前所未有的挑戰。這對雙胞胎大貓熊不僅是園內的超級明星，更是拉動客流的「金鑰匙」。數據顯示，擁有貓熊的日本動物園年均遊客量是普通園的3.2倍，上野動物園曾經在「香香」貓熊展出期間，單日客流峰值突破10萬人次。

自從日本首相高市早苗涉台敏感言論，中日關係降到冰點，更不可能像過去一樣順利續租或迎來新大貓熊，並且涉及多重多重因素。首先是「中國大貓熊保育政策轉向」，從過去的「租借外交」轉變為更嚴格的「科研合作」，更強調大貓熊回國參與繁育計劃

其次，近年發生的大貓熊健康與保護爭議（如美國亞特蘭大及孟菲斯動物園事件），使中方對海外租借環境的審核趨向嚴苛。此外，「中日關係的冷暖」被視為隱形的氣壓計，在缺乏穩定政治互信的情況下，這項具象徵意義的「友誼使者」難以推行新合約。

目前，日本動物園僅能靠「真人扮演」苦撐，這場別出心裁的行銷活動是否能挽回流失的五成客流，仍有待觀察。接下來東京上野動物園如何面對沒有大貓熊的窘境，以及養蚊子的貓熊館，

12/25 全台詐欺最新數據

日本旅遊變貴！出國稅「大漲3倍」明年上路

為因應訪日旅客激增引發觀光公害問題，日本政府研擬從2026年7月起調漲「國際觀光旅客稅」（出國稅），從現行每人1000日圓一口氣調漲至3000日圓（約新台幣601元），不分旅客國籍一體適用。

廣島新年必去6景點　挑戰抽大大吉籤

冷氣團報到　動物園進入防寒模式

想去日本跨年？林氏璧曝流感熱點「在這區」

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

