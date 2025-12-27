下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」

▲下周二東北季風增強，北部和東部將一路濕涼到元旦後。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)和周一冷氣團減弱，不過北海岸、宜蘭有較大雨勢，下周二東北季風增強，北部和東部轉為濕涼，不但影響跨年夜和元旦天氣，且將持續到下個周六，後續1月上旬還有更強冷空氣帶來明顯降溫，強度仍待觀察。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明後兩天冷氣團減弱，氣溫逐步回升，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢；下周一雨區縮小，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，明顯降雨落在基隆北海岸跟宜蘭，降雨較為廣泛。

下周二跨年夜前一天，東北季風增強，曾昭誠說明，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，類似降雨型態將持續到1月3日。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，曾昭誠指出，明後兩天氣溫回升，北部、宜蘭白天高溫約20度，中南部約25度左右，清晨各地普遍低溫約13到16度，中南部日夜溫差大。下周一將是未來一周最溫暖的一天，各地約22到25度，中南部氣溫會再高1到2度。

東北季風下周二起增強，曾昭誠表示，北部、宜蘭高溫約18到20度，低溫約15到18度，感受偏涼，類似溫度將持續到1月3日；後續1月上旬還有一波更明顯降溫，但冷空氣強度仍待觀察。

此外，明天清晨、周一清晨中南部地區有局部霧或低雲，易影響能見度。