赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路　日本國民抱怨不公平

▲日本政府研擬從2026年起調漲「出境稅」。圖為成田國際機場出境大廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為因應訪日旅客激增引發觀光公害問題，日本政府研擬從2026年7月起調漲「國際觀光旅客稅」（出國稅），從現行每人1000日圓一口氣調漲至3000日圓（約新台幣601元），不分旅客國籍一體適用。政策可望為地方觀光治理挹注財源，但因日本民眾同樣需負擔，被質疑形同「實質增稅」，公平性爭議持續擴大。

國際觀光旅客稅是日本政府從2019年1月正式實施的制度，凡從日本出境者，無論是外籍旅客或是日本人，皆在購買機票或船票時一併徵收。當時訂定的基本方針明確指出，稅收將用於3大方向，包括打造順暢舒適的旅遊環境、提升取得日本多元魅力資訊的便利性，以及活用地方文化與自然資源、提高旅遊體驗與品質。

隨著新冠疫情後訪日外國旅客急速回流，大都市與熱門景點出現嚴重人潮壅塞，交通、環境與居民生活受到影響，觀光公害問題日益嚴峻。

▲日本京都府京都市東山區，店員手持中文告示牌，在通往清水寺的道路指揮交通。（圖／達志影像／美聯社）

日本主流媒體透露，日本政府與執政黨其實早已將調漲出國稅列為重要對策，主軸是從2026年度起將稅額調升至每人3000日圓，並一度研議對商務艙以上旅客課徵5000日圓。若出境人數維持目前水準，年稅收規模可望上看1500億日圓。

根據日媒《共同社》，日本政府已拍板出國稅的最新使用方針，預估2026年度稅收約1300億日圓，將由觀光廳主導，並分配給文化廳、外務省等部會執行相關政策。具體措施包括強化旅遊禮儀宣導、實施交通與車輛管制、重新規劃觀光路線以分散人潮，同時建立新機制，要求仲介平台自動下架違法民宿，以降低觀光活動對居民生活的衝擊。

然而，政策在日本國內引發明顯反彈聲浪。《東洋經濟》指出，由於出國稅並非僅針對外國旅客，日本民眾每次出境同樣需要負擔，許多人質疑，為何要在出國旅遊時替國內的觀光公害政策埋單。部分意見則認為，若以外國人為主要課稅對象，理論上應在入境時徵收，但受限於國際航空條約與票務系統，無法依國籍實施差別課稅。

為緩解國民不滿，日本政府研擬調降護照申請與更新的手續費，以此作為配套措施，避免因調漲出國稅而抑制海外旅遊意願。不過，《東洋經濟》分析，即便10年期護照手續費調降，仍難以抵銷每次出國都增加的2000日圓稅負，尤其對經常出國者或廉價航空使用者而言，實際負擔感受更加明顯。

▲日本護照持有率偏低，在G7國家敬陪末座。（圖／達志影像）

報導提到，日本人護照持有率本就偏低。日本外務省統計，截至2024年底，日本有效護照數約2164萬本，國民持有率僅約17.9%，在G7國家敬陪末座，遠低於南韓40%、美國50%、台灣60%。且日本護照持有率自2013年的24%以來持續下滑，顯示國民海外流動性逐年降低。

早稻田大學商學研究所教授池上重輔指出，在日圓貶值、海外旅行成本升高等情況下，出國稅調漲至3000日圓，將進一步對年輕族群與教育目的出國者帶來心理層面的負擔。長期而言，恐導致日本人海外經驗減少，進而影響企業的國際競爭力與整體國際交流能量。

日媒《時事通信社》則指出，出國稅自2019年實施以來，2024年度稅收已創下約525億日圓新高。日本政府強調，日本現行稅額在國際仍屬偏低，調漲具合理性。