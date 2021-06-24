養了17年！黑猩猩瘋狂啃咬主人女兒　被警一槍爆頭殘忍片曝光

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名女子所養的黑猩猩衝出籠子後，突然發狂攻擊她女兒，把人咬到全身傷痕累累，她只好把自己和女兒鎖在地下室中等待救援。警方接到報案後前往現場，由於黑猩猩仍在外面閒晃，為了防止牠再度攻擊人，瞄準其頭部當場擊斃。

事件22日發生在彭德爾頓市(Pendleton)，名叫巴克(Buck)的黑猩猩上午8時衝出籠子後，突然攻擊68歲女飼主塔瑪拉(Tamara Brogoitti)的50歲女兒，導致手臂、身體和腿後都被咬傷，「牠襲擊了我的女兒，需要一輛救護車，我們一起鎖在地下室房間，我無法自己出去拿槍，她流了很多血」。

警方表示，他們抵達現場時，發現巴克仍然在圍欄附近圍繞，為了救出躲藏在地下室的這對母女，在獲得塔瑪拉同意後當場擊斃巴克。據了解，塔瑪拉飼養巴克長達17年，雖然當地2010年立法禁止私人飼養黑猩猩，不過在那之前，法律允許擁有外來野生動物的飼主們，能終身保有牠們直到死亡，所以塔瑪拉才能一直養育巴克到現在。

事件引發動物保護組織強烈反彈，他們早就警告過當局，然而塔瑪拉拒絕聽從專家建議，將巴克送到合法的動物收容所，等同是製造了一顆不定時炸彈在身邊，如今導致動物死亡與女子被攻擊的不幸事件。

▼養育17年的寵物，突然對主人女兒發動攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Buck Brogoitti Animal Rescue INC）