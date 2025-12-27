新北市民給了國民黨16年　黃國昌：給我4年時間讓市民驕傲

▲民眾黨主席黃國昌出席「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（27日）下午舉辦「為新北應援」活動，作為參選2026年新北市長的起手式。創黨主席柯文哲也特別現身支持，獻出交保後首度公開活動。黃國昌表示，現在該做的事情是開始執行，讓新北市成為讓生活發光發亮的地方，「過去新北市民給國民黨16年時間，這一次，我要拜託新北市民給我4年時間」，當年柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市感到驕傲。

黃國昌說，剛剛聽主席講話好多回憶都回來了，2023年11月16日，他在館長的攝影棚等柯文哲到場，那天約好要正式宣布加入民眾黨。當時民眾黨也是風雨飄搖，但加入這大家庭後，他發現不是只有一個柯文哲，還有柯訓練出來的優秀團隊，沒有時間悲傷、也沒有時間洩氣，加入民眾黨的第一天就是開始戰鬥的第一天。

8位立委沒有辜負柯主席期待

黃國昌回憶，當時在最短時間在全國各個地方，把柯文哲的理念、把國家還給人民的理念傳遞到每一個角落。相信大家都還記得，2024年1月14日在競總外面大家哭紅眼，沒有走完最後一步，但是跟大家承諾，這是一場改變台灣政治文化的公民運動，這場運動不會停止。

黃國昌說，過去這一年多，他跟7位在立法院並肩作戰的同事們，每天在想的，是曾經跟選民做出的承諾完成了多少，不到2年的時間，完成了國會改革法案、修正財政收支劃分法、制定吹哨者保護法、完成不法官說罪、完成棄保潛逃罪。2023年7月柯文哲在凱道簽下的承諾書，8位立委沒有辜負柯主席的期待、支持者的選票，全部都幫大家完成了。

「這就是民眾黨，我們希望讓台灣的選民可以相信，當政治人物站在台上做出許諾的時候，是真心的、是會完成承諾的。」黃國昌說，民進黨有太多過去的承諾，大家把時間軸線拉長一點，會發現柯文哲做的承諾，民眾黨兌現的承諾，都是民進黨過去曾經許諾台灣人民、但是背棄的，民眾黨接起棒子幫台灣人民實現承諾，「說到做到，應該是對政治人物最基本的要求」。

黃國昌說，柯文哲給他最大的影響，是柯的執行力。黃說，他自認是執行力超強的人，在還不認識柯文哲的時候，看他把一樣一樣對市民的許諾完成了，花6天時間把忠孝橋拆乾淨、西區門戶計畫，帶給市民完全不同的市容面貌，「這是市民需要的市長，我在柯文哲身上看到了」。

從一個監督者成為執行者

黃國昌說，在綠媒的描述下，黃國昌是一個喜歡咆哮的人，「但是我想真正告訴台灣人民的是，我們受夠了，受夠官員把時間花在解釋問題，而不是花在解決問題」。人民需要的非常簡單，把答應人民的事情做好，政治落實在人民生活的每一天，每天早上起來認真工作、把事情做好，這件事情不該這麼困難，也不需要有一個咆哮的立委催促著。

「每次在立法院質詢台前，絕大多數人不知道，我真的好想好想，把那些事情拿在自己手上做。」黃國昌說，希望能有一個機會，跟台灣人民證明，做好這些事情不需要有這麼多的推托、藉口，只需要捲起衣袖、彎下腰好好做，就可以一樣一樣實現對選民的承諾。

黃國昌提到，他和柯主席約好只待在立法院2年，因為他希望協助柯主席帶著民眾黨心的團隊在立法院作戰，「但我心裡面真的渴望的，是能有機會，從一個監督者成為執行者」。

對於新北市的擘劃，黃國昌說，他要讓所有新北市民看到，對於新北市的想像不應該只是一張漂亮的地圖，不應該只是一個華麗的模型，他想讓大家看到的是，當真正有執行力的時候，在新北生活的每一個人，要的非常簡單，鋪平每一個上班的道路、點亮每一盞回家的燈，從家裡到公園的人行道沒有阻礙，讓小朋友安心受教育、吃到熱的營養午餐。

黃國昌說，不用再花太多時間去談夢想，現在該做的事情是開始執行，讓新北市不再只是台北市的衛星城市，讓新北市不再只是回家睡覺的地方，讓新北市成為生活的重心、成為讓生活發光發亮的地方。

「過去新北市民給國民黨16年時間，這一次，我要拜託新北市民給我4年時間。」黃國昌說，給他4年時間，一定跟大家證明，什麼叫做全力以赴，讓新北「the best」，不僅是一句口號，這是他的許諾，「給我4年時間檢驗我，給我4年時間向新北市民展示，民眾黨的團隊，一定可以跟柯文哲市長當初帶領的團隊一樣，柯文哲可以讓台北市民光榮，黃國昌可以讓新北市民感到驕傲」。

▲柯文哲、黃國昌出席「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝）