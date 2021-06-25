佛州1郡緊急狀態！大廈崩塌3死　99人失聯含巴拉圭第一夫人姊妹

▲邁阿密12層樓大廈24日倒塌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國邁阿密24日一棟12層樓高濱海大廈無預警倒塌，現已至少3人死亡數十人受傷，儘管多人已被救出，但仍有99人失聯，其中包括友邦巴拉圭第一夫人姊妹蘇菲雅（Sophia López Moreira）一家人。佛州州長24日晚間宣布事發地邁阿密戴德郡進入緊急狀態。

綜合ABC NEWS、CNN報導，這起意外就發生在濱海的瑟夫賽德鎮（Surfside），在24日凌晨1時30分左右，這棟1980年代建造的12層樓大廈在短短13秒內坍塌。依據事後空拍畫面，可見建築物其中一側垂直崩塌淪為瓦礫堆，公寓內部模樣直接露出。

JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9 — Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021

現已知至少3人死亡、99人失聯。當地男子Pablo Rodriguez透露，他的母親正是99名失蹤者之一，且大樓在倒塌的前一天就曾出現奇怪狀況，「她在事發前一天告訴我，她在凌晨3、4點醒來的時候，曾經聽到房子發出奇怪聲音，且音量大到足以把她吵醒。」

約莫55戶在崩塌中被摧毀，有53人被安全尋獲，但至少18名拉丁美洲國家的人民失蹤，包括3名烏拉圭人、9名阿根廷人、6名巴拉圭人。