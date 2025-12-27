聖誕鈴聲響起守護平安　南消左鎮消防走入教會宣導居家防災

▲南消四大隊左鎮消防分隊結合聖誕節走入左鎮教會，向會友與社區民眾宣導防災、防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢聖誕佳節，為讓社區民眾在歡樂過節之餘也能兼顧居家安全，台南市消防局左鎮消防分隊於27日下午2時，前往左鎮教會辦理防災宣導活動，結合聖誕節溫馨氛圍，向教會會友及社區民眾宣導防災、防火觀念，將「平安」作為最好的聖誕祝福。

左鎮消防分隊指出，教會是社區中重要的聚會場所，也是長者與家庭成員經常活動的空間，因此特別將防災教育延伸至教會場域，希望透過寓教於樂的方式，提升民眾的防災意識，並讓大家學會日常生活中可立即採取的安全作為。活動過程中，消防人員以淺顯易懂的說明搭配互動方式，讓民眾在輕鬆愉快的節慶氣氛中，學習實用的防災知識。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，聖誕節是家人與社區齊聚的重要時刻，藉由走入教會進行防災宣導，不僅能拉近消防單位與民眾的距離，也期盼讓安全觀念在節慶中向下扎根，提升社區整體的防災與應變能力。

台南市消防局長楊宗林也提醒，節慶期間家庭用電量增加，民眾應特別注意電器使用安全，並定期檢查瓦斯及相關設備，與家人事先規劃逃生路線。他強調，防災沒有假期，平安才是最好的聖誕禮物，希望透過節慶宣導，讓防災觀念落實於日常生活，共同營造安全的居住環境。

台南市長黃偉哲表示，防災工作不僅是政府的責任，更需要社區與民眾共同參與。透過在教會舉辦宣導活動，能讓安全意識融入日常生活與信仰文化，進一步凝聚社區力量。市府也將持續支持消防體系的裝備建置與教育訓練，確保市民在任何時刻都能獲得即時、完整的保護與救援。