日本工廠「前員工」蒙面砍人釀15傷！　自稱遭職場霸凌

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣三島市橫濱橡膠工廠26日下午發生砍人事件，38歲前員工小山雅貴戴著防毒面具闖入廠區，持刀狂砍並潑灑漂白劑，造成15名員工輕重傷。而小山被逮後則向警方供稱，犯案動機是因在職期間遭遇「職場霸凌」。

根據《全日本新聞網》報導，警方透露，小山雅貴在被捕後向警方表示曾在工廠內遭受職場霸凌。而案發時間約在下午4時，正值工廠日班工人即將下班的時間，小山特意選在這個時間點闖入犯案，顯示對工廠作息相當熟悉。

此次受害者年齡介於20至59歲之間，其中8人遭利刃刺傷、7人被不明液體潑灑，共有6人傷勢較重但意識清醒，目前均已送醫治療。現場發現的凶器疑似軍用求生刀，嫌犯作案時全程配戴防毒面具，並在廠區內大量噴灑漂白劑。

橫濱橡膠三島工廠位於東海道新幹線三島車站東南方約2公里處，截至2024年12月統計，該廠共有987名員工，採行日夜兩班制輪班作業。一般而言，日班工作時間至下午4時30分結束，小山選擇在班次交接前發動攻擊。

值得注意的是，小山雅貴居住地點距離工廠僅約500公尺，顯示他對周遭環境及工廠運作模式都相當熟悉。橫濱橡膠公司方面表示，由於案件仍在警方調查階段，公司對於任何相關問題一律不予回應。

警方研判，小山雅貴是在強烈殺意驅使下犯案，並依殺人未遂嫌疑展開調查。