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史上染疫最久病例！男「43次確診」淚躺病床等死　這療法救了他

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲英國72歲老翁史密斯可說是確診最久的病例，染疫長達10個月。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者曾羿翔／綜合報導

英國72歲老翁史密斯（Dave Smith）被認為是確診新冠肺炎最久的病例，他染疫長達10個月，過程中不僅經歷「43次檢測確診、7次住院」，甚至已經到料理身後事。史密斯最後透過美國製藥公司研發的「合成抗體雞尾酒療法」，檢測終於轉為陰性，逐漸康復中。

綜合外媒報導，史密斯是一名退休駕訓教練與音樂家，住在英格蘭西部布里斯托爾（Bristol），過去10個月都在跟新冠病毒搏鬥，曾經住院7次，免疫系統相當容易受到新冠病毒攻擊。史密斯接受BBC訪問時表示，「我早已把生死看淡，當時還把家人都叫到跟前，做好跟大家道別的準備」。

報導更指出，史密斯的老婆琳達（Linda）還透露，「很多次我們都不覺得他會撐過去，這一年根本像地獄般糟糕」。史密斯後來透過美國雷傑納榮製藥公司（Regeneron）開發的「合成抗體雞尾酒療法」，治療45天後身體才逐漸回復健康。

史密斯最後檢測終於呈現陰性，告別染疫305天的日子，他與太太琳達還開香檳一同歡慶。布里斯托爾大學的科學家正在研究史密斯的病例，想了解病毒在他體內的作用與變異方式，一篇相關的病例論文7月會在「歐洲臨床微生物學與傳染病學會」上發表，史密斯將會被載為「文獻記載感染時間最久的病例」。

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