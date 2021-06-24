南投又2長輩接種AZ後猝死！有心臟病、糖尿病　首批8孕婦打莫德納

▲南投長輩疫苗近日施打率遲無法提升。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府從22日起針對75歲（原民65歲）以上長者和孕婦2類對象推出相關疫苗接種方案，鼓勵民眾預約施打，但施打率仍未見起色，昨（23）日僅新增275人完成接種，包括首批孕婦8人，且新增2例施打AZ疫苗後死亡案例：分別為89歲、83歲老婦，皆有心臟病等慢性病史。

南投縣衛生局指出，今日接獲通報接種不良反應死亡事件2例，皆於16日當天施打AZ；其中89歲老婦有心臟病、糖尿病、腎疾病病史，另一名83歲老婦也有高血壓、心臟病、糖尿病病史。

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縣府衛生局指出，AZ疫苗施打後猝死者目前累計8例，皆依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。

▲南投縣提供孕婦預約接種服務的醫院減為6家。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，昨天第6類（75歲暨原民65歲以上長者）對象接種267人，累計接種數1萬2904人；孕期婦女接種8人，累計接種數8人，均選打莫德納。另原規劃8家醫院提供接種服務，但持續接獲反映草屯曾漢棋醫院和竹山東華醫院並無設置婦產科，因此即起改由其他6家醫院提供預約接種服務。

整體數據上，南投縣至今累積獲配送疫苗劑數為4萬600劑，接種人數3萬3483人，完成率82.5%，占18歲以上人口比例7.9%。

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