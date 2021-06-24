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恩主公風暴釀高雄仁武13人染疫！一張圖看懂4家庭傳播鏈

▲市長陳其邁認疫苗烏龍為行政疏失。（圖／高雄市政府提供）

▲市長陳其邁主持24日防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區一名20多歲女子15日出現發燒症狀，21日到院採檢確診，衛生局匡列相關接觸者，意外揪出感染源可能是姨丈曾在新北恩主公醫院開刀時被傳染，截至24日已釀成家族裡4個家庭、13人染疫。

全國案號14299是一名20多歲女子，21日確診後，衛生局匡列她的密切接觸者，包括同事，以及同住未婚夫都在22日確診。而疫調過程中，個案表示曾與表姐餐敘，衛生局再擴大匡列與表姊同住的家人，一家五口有4人採檢陽性，也是在22日確診。

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衛生局溯源疫調才發現，表姊的父親長期在北部工作，5月24日於三峽恩主公醫院開刀住院，28日出院自行開車回高雄。不過就在29日，恩主公院內發生首例確診，後續共計11人染疫。期間姨丈還回診2次，甚至住院期間和群聚病房只隔了1間，但仍未被匡列，讓市長陳其邁重批新北「疫調不實」，錯過3次疫調機會，掀起口水戰。

▲仁武4家庭共計13人染疫。（圖／高雄市政府提供）

▲仁武4家庭共計13人染疫。（圖／高雄市政府提供）

高雄市24日再增6例，分屬2個家庭，均與仁武群聚有關，感染關係已從家庭群聚衍生為職場接觸。全國案號14415為20多歲女子，是案14299、案14301的職場接觸者，21日出現咳嗽、喉嚨癢等症狀，22日到院採檢陽性確診，CT值13.16，收治於隔離病房治療中。而同住的男姓友人並無出現症狀，23日到院採檢也是陽性，CT值25.9，也在隔離病房治療中。

▲高雄市24日新增6例，其中3人足跡曝光。（圖／高雄市政府提供）

▲案14415公眾場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市24日新增6例，其中3人足跡曝光。（圖／高雄市政府提供）

▲案14411公眾場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

另一個家庭有4人確診，全國案號14411是20多歲女性，是案14357的職場接觸者，17日出現發燒、鼻塞等症狀， 23日被匡列至醫院採檢，PCR檢驗為陽性，CT值27.1，目前於醫院隔離病房治療中;同住的33歲男姓友人(案14490)則是在19日發病，23日匡列採檢確診，CT值24.5。

▲高雄市24日新增6例，其中3人足跡曝光。（圖／高雄市政府提供）

▲案14490公眾場所活動史。（圖／高雄市政府提供）

因案14411會帶9歲大女兒到工作場所，所以也早一步被匡列採檢，22日PCR採檢陽性確診，CT值28.5，目前醫院隔離病房治療中。案14411還有6歲大的兒子(案14491)，沒有出現症狀，23日被匡列為接觸者而安排至醫院採檢，同日收到檢驗結果為PCR陽性確診，CT值28.6，目前在醫院隔離病房治療中。

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