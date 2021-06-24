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只差1天！新北女大生「誤以為居檢期滿」去上課　今繳20萬罰款

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市一名21歲謝姓女大學生去年9月自日本返國後，進行居家檢疫，未料，她搞錯日期、誤以為隔離期滿，跑到學校上學，因而遭開罰20萬元，經法務部行政執行署新北分署限制其出境、出海。對此，謝女因將前往日本探視親人，今（24日）親自繳清全部罰款，新北分署即刻解除其出境、出海限制。

▲女大生以為居家隔離期滿跑去上學，遭罰20萬，今天前往新北分署繳清罰款。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女大生以為居家隔離期滿跑去上學，遭罰20萬，今天前往新北分署繳清罰款。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北分署指出，謝女2020年9月3日自日本入境，應在新北市中和區住所居家檢疫14天，至9月17日24時期滿，但謝女誤以為居家檢疫日至9月16日24 時即期滿，而於 9月17日上午7時20分至北市某大學上課，11時許返家，違反居家檢疫規定，遭新北市衛生局裁罰20萬元。

不過，新北分署指出，謝女於處分書合法送達後，提起訴願，其母親主張，防疫包上並未記載居家檢疫期滿日期，致其女兒計算認知錯誤，遭裁罰相當難過自責，並因此非常憂鬱。惟新北市衛生局認為謝女入境時，衛生福利部疾病管制署已提供「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」給謝女，通知書上載明居家檢疫結束日期為 2021年9月17日24時。

新北分署表示，因謝女未於處分書合法送達後7日內繳納罰鍰，且提起訴願原則不停止執行，案經新北市衛生局於今年 2月間移送新北分署執行，惟謝女名下無財產可供執行，即先行限制其出境、出海。後來謝女經通知到場表示，她在2019年自日本返台就讀大學，生活費及學費都由母親供應，無能力繳納本件罰鍰；其母親亦到場表示，自己原在日本工作，因疫情關係，無法返回日本工作，亦無法幫女兒代繳罰鍰。

對此，謝女今（24日）親自至新北分署繳納罰鍰，並表示其全家均有日本國籍，家人均已前往日本，她雖然可持日本護照出境，不受限制，但仍勇於面對本件裁罰事件，願自動繳清全部罰鍰。隨後她以現金及刷信用卡各繳納 10萬元，由新北分署解除其出境、出海限制。

新北分署呼籲，民眾確實遵守政府之防疫規定，並再三向主管機關確認居家檢疫期滿日、時，以免不慎受罰。另呼籲義務人自動繳納防疫裁罰及費用案件金額，切勿心存僥倖。新北分署將持續貫徹公權力，強力執行防疫有關案件，不會因第三級警戒期間而稍有減弱或停頓。

▲女大生以為居家隔離期滿跑去上學，遭罰20萬，今天前往新北分署繳清罰款。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女大生以為居家隔離期滿跑去上學，遭罰20萬，今天前往新北分署繳清罰款。（圖／記者陳以昇翻攝）

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