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足跡公布！屏東15歲確診個案「11日自駕南下」　鄉民驚呆了

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲案14408年紀為15歲。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增129例本土病例，其中屏東確診個案原預期有4例，實際公佈卻比預期增加2例，一共6例引起關注。就有一位屏東網友發文，說他今天被+6嚇到，就關心了一下縣政府的疫調，結果發現案14408明明才15歲，足跡公布表卻寫著14408在6月11日晚上6點「自駕台北南下屏東」，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「關於屏東疫情+6」，文中表示「在下屏東人啦！今天一個突然+6有些嚇到，關心了縣政府的疫調。」結果在看屏東確診個案關係圖的時候，原PO就發現，案14408是15歲的年輕人，但縣府在說明14408的足跡時，6/11的晚上6點，卻寫著「自駕台北南下屏東」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲15歲的14408自駕南下讓原PO看傻。（圖／翻攝自PTT）

原PO就忍不住驚呼，「突然驚訝到，原來現在修法了嗎？還是我們屏東地區規定不同呢？（在下在嘉義考的駕照啦！」貼文一出，不少人紛紛笑出來，「柯南都會開飛機了，這還好吧」、「15歲能台北屏東這樣開不簡單欸」、「若是真的超狂耶，15歲台北開車到屏東。」

還有人發現，案14408在6月12至22日皆是早上7點開始，就到果園從事農務到下午5點，讓鄉民也直笑，「15歲種田種好久，這麼操」、「自駕回屏東，隔天7點還去務農，真沒人性」、「看下面，15歲從事農務一整天，不簡單」、「撇除自駕不說，15歲農務有童工問題」、「15歲就要務農10小時，好辛苦！」

其他網友則是解答，「可能是家人開車吧」、「家人載他回去吧」、「昨天新聞有啊！14407開車載他返鄉的」、「有人載的啦XD！車上不只1人」、「另一個人開車的啦！」

而屏東縣長潘孟安稍早在臉書發文，有貼出案14408的更新版足跡公布，將自駕訊息改為「搭乘友人自駕車輛自台北南下屏東」；另外，從關係圖也可以看到，14408（15歲）和14407（71歲）為祖孫關係，潘孟安也在文中說明「案14407（71歲女性）、案14409（73歲男性）、案14408（15歲男性）為同住親友，其中案14409為案14298之乘客。」

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