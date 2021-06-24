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「肥胖者」可納入優先打疫苗？陳時中：視疫情控制狀況決定

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣疫苗打不夠！許多非目標族群者都關心「自己什麼時候打得到」？近期不斷在討論肥胖者也屬於高風險，是否有機會列在第9類「容易引發併發症或死亡族群裡」。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，要視疫情控制狀況而定，目前以恢復社會力為主要方向。

在今（24）日中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體提問高風險族群被列在優先接種族群裡，對於同屬高風險的「肥胖者」是否有機會列在第9類「容易引發併發症或死亡族群裡」？若要造冊是否有困難度？對此，陳時中回應，目前針對高風險族群僅開放至第8類，第9類之後該如何開設還得跟專家商量，視疫情控制狀況目標群會有所不同。

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陳時中接著說，打疫苗的目的在於保護高風險族群不要惡化為重症，風險低染疫可能性也降低，目前以恢復社會力為主要方向，因此會視疫情嚴重度來做，「對風險高仍會保護，如果有緩打怎麼樣的情況，當然對目標族群保留一定的量，其餘往下開放。」

胖子,肥胖,肥宅。（圖／達志／示意圖）

▲肥胖會導致身體慢性發炎，引發多重疾病。（圖／達志／示意圖）

事實上在6/8公布新增22例死亡個案，其中1名30多歲女性5/26出現症狀，曾快篩陽性，PCR二採陰轉陽性確診，收治住院6天即死亡。發言人莊人祥說明，該個案體重達90多公斤，為風險因素。當時減重醫師蕭捷健就表示，「真的不是在嚇大家，減重也是防疫很重要的一部分」，過胖恐讓身體處於慢性發炎狀態，也呼籲政府BMI超過30者，未來該納入優先接種疫苗對象。

蕭捷健表示，體重過重者免疫系統無法好好運作，「病毒沒殺死，反而破壞太多正常的組織細胞。」人們一旦施打疫苗後就能對抗病毒，他解釋，但過胖的人產生抗體的時間較久，英國統計數據也顯示，肥畔和糖尿病是增加死亡率最重要因素，因此他強烈建議，若是慢性患者能優先接種疫苗，「日後BMI超過30也應該納入接種疫苗的對象。」

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