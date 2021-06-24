呂秀蓮稱能買5000萬劑疫苗！周玉蔻怒嗆：妳是做夢還是失智？

▲周玉蔻怒嗆呂秀蓮。（合成圖／ETtoday資料照）



實習記者周依儒／綜合報導

前副總統呂秀蓮今（24）日在臉書震撼表示，有國際組織願意協助台灣，洽購3000至5000萬劑嬌生或是輝瑞疫苗。對此，資深媒體人周玉蔻則直接在臉書上開酸，「她是做夢還是失智了啊？」

前副總統呂秀蓮今日透過臉書宣布，指有2個國際組織「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」，昨已聯名致函總統蔡英文，願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗，原廠包裝、交貨迅速、品質保證。

對此，資深媒體人周玉蔻則在臉書直接開嗆，「我才不相信呂秀蓮可以弄到3到5千萬劑輝瑞及嬌生疫苗！她是做夢？還是失智了啊？」

▲周玉蔻嘲諷呂秀蓮稱能買5000劑疫苗根本是吹噓。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

陳時中今日在記者會上也被問及此事，他表示，目前還尚未收到呂秀蓮方提交的購買疫苗相關文件，但會密切注意相關事宜。疾管署署長周志浩也補充，流感疫苗各國取得的是「藥證」，新冠疫苗則是核發緊急使用許可（EUA），無法像流感疫苗一樣，由疾管署編列預算，並接受地方政府委託聯合購買，一定要由國家來接洽。

不過，有關呂秀蓮所提的相關組織，根據相關資料顯示，早在10年前，中國前國防部長遲浩田獲頒聯合國「和諧人物獎」時，就引起相關討論。據北京科技報指出，「世界和諧基金會」跟聯合國沒關聯，時任聯合國環境規劃署中國辦事處官員指出，他從未聽說過該組織，也沒聽說過有合作消息。