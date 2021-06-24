呂秀蓮稱2國際機構幫洽購5000萬疫苗　10年前曾遭控「山寨機構」

▲前副總統呂秀蓮受訪。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮24日表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」已聯名致函總統蔡英文，願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗；不過，根據網路公開資料顯示，大陸媒體曾在2010年揭露，其實是「山寨機構」，聯合國並未知曉相關組織。

呂秀蓮表示，「世界和平獎評審委員會World Peace Prize Awarding Council」創辦於1989年，而「世界和諧基金會World Harmony Fundation」創辦於2005年，這二個國際性組織均由美國前資深國會議員Lester Wolff及Robert Leggett共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。

呂秀蓮說，兩位資深國會議員生前摯愛台灣，多次訪台，更與她成為莫逆之交。她指出，Robert Leggett 眾議員已故多年，該世界和平基金會由遺孀韓裔美籍Dr.Suzi Park Leggett主持，而Lester Wolff眾議員於今年5月12日以103歲告別人寰，世界和諧基金會現任主席為華裔美籍劉藩先生。

不過，有關呂秀蓮所提的相關組織，根據相關資料顯示，早在10年前，中國前國防部長遲浩田獲頒聯合國「和諧人物獎」時，就引起相關討論。據北京科技報指出，「世界和諧基金會」跟聯合國沒關聯，時任聯合國環境規劃署中國辦事處官員指出，他從未聽說過該組織，也沒聽說過有合作消息。

此外，根據廈門相關網站指出，劉藩在2006年6月21日、2007年9月21日世界和平日，為了促進中美兩國的和諧與支持奧運，世界和諧基金會與美國國會電視台合作，二次在國會山莊與美國民主、共和兩黨著名國會議員一起敲響世界和諧鐘。但事實上，在美國並沒有所謂的「國會電視台」，只有C-SPAN。

對於呂秀蓮表示，有「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」等單位致函蔡英文，表達願協助洽購疫苗一事，總統府發言人張惇涵則表示，總統府雖尚未正式接獲來信，但已得到相關訊息；蔡英文感謝呂秀蓮對於防疫事務的熱心懇切。

張惇涵說，國際疫苗採購事務複雜繁瑣，總統府已請中央流行疫情指揮中心及外交部，循相關專業指引及作業程序，就相關訊息進一步了解並確認，以利後續作業。