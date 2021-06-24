台鐵1.2萬人7月起開打疫苗！「乘務員、清潔員、防疫天使」先打

▲台鐵規劃第一線人員優先接種疫苗，如列車長、乘務員、清潔員、防疫天使等。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫苗開打，交通部台鐵局共約1.2萬人可優先接種，規劃提供第一線工作人員（含清潔人員、防疫天使）等施打，施打順序分為五類人員，7月起將陸續進行接種。

交通運輸業人員為疫苗優先接種第七類族群，預計將於7月起陸續接種。台鐵局統計需求人數計1萬8,518人(從業人員1萬6,065人，協力廠商2,453人)，經交通部協助第一批獲得分配疫苗約1.2萬人，優先提供需與旅客接觸之第一線工作人員（含清潔人員、防疫天使等）及關鍵基礎設施所需維持營運之人員施打。

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▲交通運輸業人員將於七月起陸續接種疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

台鐵局表示，將按照五類人順序進行施打，分別是第一，列車乘務人員、第二，關鍵基礎設施人員及所需維持營運人員、第三，維持四級警戒營運必須人員、第四，維持三級警戒營運必須人員、第五，其他人員。

台鐵局表示，在接獲疫苗配發數量後，立即進行各單位一線工作人員造冊，及洽詢地方醫療院所規劃疫苗接種相關事宜，俟疫苗配發後，分梯次進行疫苗施打工作，其餘人員將依序列入備取及第二批接種名冊，依中央流行疫情指揮中心及交通部後續分配之疫苗數逐步安排施打。