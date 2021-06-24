呂秀蓮「2國際機構致函蔡英文」：助台洽購5000萬劑嬌生、BNT

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮24日表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」已聯名致函總統蔡英文，願意協助台灣洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗，原廠包裝、交貨迅速、品質保證。

呂秀蓮表示，「世界和平獎評審委員會World Peace Prize Awarding Council」創辦於1989年，而「世界和諧基金會World Harmony Fundation」創辦於2005年，這二個國際性組織均由美國前資深國會議員Lester Wolff及Robert Leggett共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。

呂秀蓮說，兩位資深國會議員生前摯愛台灣，多次訪台，更與她成為莫逆之交。她指出，Robert Leggett 眾議員已故多年，該世界和平基金會由遺孀韓裔美籍Dr.Suzi Park Leggett主持，而Lester Wolff眾議員於今年5月12日以103歲告別人寰，世界和諧基金會現任主席為華裔美籍劉藩先生。

呂秀蓮說，最難能可貴的是，兩位美國政壇先賢對台灣的摯愛感召這兩個國際機構的董事會，眼見台灣陷入疫情困局，採購疫苗又無著落，因此決議出面協助台灣，在最短時間內取得最佳疫苗；希望百工百業回復正常生活，國人同胞早日獲得生命及健康保障，美台友誼再傳佳話，至盼朝野共同促成此一義舉。