學生注意！中小學今年開學日延至9／1　教育部曝原因

記者崔至雲／台北報導

110學年開學日原訂於8月30日，但今（ 24日）教育部召開會議決定，將開學日延至9月1日。據了解，主要原因是基於防疫消毒準備、教職員工疫苗施打狀況需求，延後2天可以讓學校防疫準備更為周全。

▲今年中小學開學日將延後2天 。（圖／記者崔至雲攝）

教育部今日召開「110學年度開學日調整諮詢會議」，會議上決議將中小學開學日決定延到9月1日星期三。全國教育產業總工會理事長林碩杰轉述會議上內容，今年暑假從7月1日調至7月3日，暑假從60變58天，因此學生休憩權時間變短；加上考量開學前2天可以做好更完善的校園防疫工作，同時回報各縣市政府教育局處防疫措施細項，已達完善的開學準備。

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至於延後2天開學，110學年下學期排成是否也做更動？據了解，目前第二學期及寒假時間暫不調整。

教育部說明，國教署今日邀集全國22個縣市政府、全國家長、教師與校長相關團體代表討論110學年度開學日並達成共識，基於回歸各級學校學生學年學期假期辦法暑假60天之規定及給予學校開學前較充分的清潔及清毒準備時間，110學度第1學期開學日調整至110年9月1日(星期三)，國教署將儘速函文各直轄市及縣(市)政府轉知各級學校據以安排行事曆。

