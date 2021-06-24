台南連9天零確診　祕魯變種入侵？黃偉哲：高度戒慎恐懼

▲台南24日無新增本土個案，惟屏東縣個案14409，為23日屏東公布之案14298同行者，其北上足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心24日公布全國新增129例本土確診病例，台南無新增本土個案，屏東縣個案14409，為23日屏東公布之案14298同行者，新增國道三號新化休息站北上段足跡，已完成清消。

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市長黃偉哲指出，屏東縣個案14409，為23日屏東公布之案14298同行者，6月11日上午9時49分前往國道三號新化休息站北上段，11日上午11至13時及18日上午9至11時前往佳里區法旨宮，匡列對象同23日案14298之4人，其中2位廟方人員因與案14409有密切接觸，改列為居家隔離，以及案友人2位進行自我健康監測，4人皆採檢陰性，相關地點也皆已清消。

▲台南市生局長許以霖指出，出言辱罵醫護人員的貨車司機，由警方調閱監視器追查其身分，依法法辦。

衛生局長許以霖指出，台南市今年3月起陸續獲中央撥配AZ疫苗，3月22日展開AZ疫苗接種作業至6月23日，130700劑中累計已接種128317劑（約98％）。另外，因應農北農漁禽交易市場群聚感染案，為保護農產批發與貨運人員，台南市擴大疫苗施打對象，包含台南市農會及各農會綜合農產品批發巿場、魚市場、肉品市場、台南農產運銷有限公司，及往返北農的貨運運輸業者總共匡列約2087人，正逐步篩檢，並進行施打疫苗，目前已施打700多人。

黃偉哲指出，台南疫情+0，但是還是不能掉以輕心，原因第一，根據23日所揭露的曾經到北農有工作關係的，即便是間接的工作關係的，貨運行、蔬果運輸到北農的部分，還是要密切地監控，密切地做好疫調以及相關的處理，而且在中間的整個篩檢以及疫苗施打中間過程並不順利，發生1名貨運司機在醫護人員指導篩檢過程因疑因不耐而出言辱罵醫護人員，醫護人員報警，該司機才逃逸，涉及違反傳染病防治法以及COVID-19防治條例等部分，目前正調閱監視影片追查涉案人身分因為這樣，市府會依法究辦。

黃偉哲說，端午節假期過後14天的期限到6月28日還沒有到，仍密切監控是不是有發生社區潛在傳播鏈的部分，也呼籲市民朋友們，如果周遭的朋友有從外縣市回來的，他有覺得身體不舒服的，或是有疑似COVID-19症狀的，呼籲他可以前去衛生所來做篩檢。市府也將率先採購居家篩檢相關的快篩試劑，提供給市民朋友，如果不方便到居檢站的、篩檢站的，可以透過鄰里長來領取篩檢劑，可以自己在家裡篩檢，如果篩檢出來有相關的陽性反應也不用驚慌，因為還要再次來做PCR來確認，那如果不幸染疫，也能夠及早得到適切的治療，並且能夠保護家人，一切是為阻隔傳播鏈。

黃偉哲說，外縣市計程車司機疑似感染了秘魯株的，有人說Lambda，有人說黏巴達，很超強傳染力的病毒，市府高度戒慎恐懼，對於相關的足跡還有接觸過的人都採取高規格的居家隔離以及自我健康管理。

許以霖表示，市府採購經過CDC中央流行疫情指揮中心核准的居家快篩試劑，提供給有疑慮的或是有需要，家中有人從外地回來的能夠使用，篩檢結果是陽性也不用驚慌，可以通報衛生局查處，進行PCR篩檢，但請勿搭乘大眾交通工具。

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