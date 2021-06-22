周玉蔻看破高嘉瑜！　怒嗆：不必撂話「今天就辭立委、退出政壇」

▲周玉蔻、高嘉瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被爆幫忙禾馨醫院「喬疫苗」，事後遭北市衛生局長黃世傑批得寸進尺。對此，高嘉瑜22日一早透過臉書反擊，曾未踏進禾馨任何一間診所，如果有「我願辭去立委職務」；然而，資深媒體人周玉蔻則反批不必裝腔作勢，「今天就辭立委、退出政壇啦」。

周玉蔻在臉書發文怒批，「機關算盡、謊言連連的高嘉瑜，不必裝腔作勢撂話，今天就辭立委、退出政壇啦！」她強調，「本人是最早看破她手腳的媒體人」，當時，也曾質疑她，替建商關說，現在這個問題仍然在，而且繼續追蹤。

高嘉瑜表示，協助禾馨爭取疫苗的初衷就是保護孕婦、新生兒，醫護優先！在此之前，沒接觸過禾馨任何人，到現在為止，禾馨診所的任何人，包括林思宏院長、蘇怡寧醫師等從沒見過面、也無私交、私誼，「我甚至從未踏進禾馨任何一間診所過。如果有，我願辭去立委職務。」

曾被視為「友柯派」的高嘉瑜，因疫苗事件與柯文哲關係大不如前，對此，高嘉瑜22日出面受訪表示，「恩...我覺得君子之交淡如水，我跟柯市長現在是君子之交」，至於要不要修補裂痕？高嘉瑜則說，「沒什麼裂痕啦，我相信他有話直說，自己要對自己做的事情負責，我也是說清楚就好，柯市長也非常忙碌，我是不會去增加他的負擔。」

北市好心肝診所在6月月8日晚間爆發施打新冠肺炎疫苗爭議，檢調、北市府政風處立即介入調查，19日公布調查結果，台北市長柯文哲爆出高嘉瑜介入關說禾馨診所疫苗，北市衛生局長黃世傑才「轉達」給局內員工，並同意發給禾馨診所85瓶疫苗；北市也認定，禾馨違反《傳染病防治法》第29條，市府將依法開罰30萬至200萬元。

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