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必勝客新品狠踩3地雷　「香菜披薩」販售時間曝！根本挑釁義大利

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲新口味雖讓不少網友卻步，但也有許多人想嘗試。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖披薩店「必勝客」常常推出新口味，想不到網路上近期竟流傳「香菜皮蛋豬血糕比薩」的DM，讓不少網友相當驚訝，紛紛留言表示，「義大利人氣到向台灣宣戰」、「這太棒了吧」、「沒加臭豆腐Pass」。記者稍早致電必勝客門市，店員透露，這款披薩將於下週二（6月29日）開始販賣。

日前網路上流傳一張「香菜皮蛋豬血糕比薩」的DM，上頭還寫著「超台混搭，很搭！」就有網友將照片轉貼至PTT上，忍不住表示，香菜、皮蛋、豬血糕是很多人的地雷，如果訂了這個口味，大家要分食時，挑一挑恐怕就剩下「只有餅皮」的空披薩。

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消息曝光後，不少網友也留言回應，「嘔嘔嘔」、「香菜根本沒加分，拿掉就好」、「爆卦！義大利對台宣戰」、「義大利如果攻打台灣我完全不意外」、「這擺明是要讓義大利打過來，太挑釁了」、「這種口味，哪個勇者要先出列壯烈犧牲的」、「笑死！一堆人的雷物」、「噁上加噁」、「一直在挑戰披薩極限欸」、「把很多人討厭吃的東西都混一起，會不會引起一波挑戰潮」。

不過，熱愛香菜等食材的網友則表示，「好想吃吃看」、「看起來很讚欸」、「真的都是我愛的」、「每一個我都超愛吃，期待」、「這次看起來不錯呀」、「想試試看」、「感覺很好吃耶」。

《ETtoday新聞雲》實際致電必勝客北部門市詢問，店員透露，下週二（6月29日）全台各門市就會販賣此款披薩了，不過價格部分還不清楚。

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