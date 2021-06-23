連鎖「雞排」那家最欠吃？老饕狂推「4大霸王」：烤再炸極美味

▲有網友好奇到底哪一家連鎖雞排最美味？

圖文／鏡週刊

夜貓族最佳的宵夜名單，不外乎一定會有雞排的選項，不過，每家雞排店都各有大批擁護者。對此，有網友在PTT版上列出多家知名雞排店，並詢問鄉民「那麼多間誰排得上前三？」貼文一曝光，掀起老饕們熱議，紛紛喊出「4大霸王」，還大力推薦「烤過再炸（雞排）超好吃」。

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原PO昨（22日）在PTT版上以「雞排界排名怎麼排？」為題發文，表示先撇除自家附近的巷口雞排，主要想討論連鎖雞排，像是「3Ｑ、派克、雞大爺、協力、開源社、阿亮、艋舺、豪大大、惡魔、天使和逢甲阿郎」，雞排店的競爭力如此激烈，「誰排得上前三？」、「我個人喜歡傳統雞排，脆皮雞排超噁，討論一下吧。」

貼文一出，立刻引起網友討論，其中艋舺、惡魔、家鄉和傳統雞排這4間雞排最多人推薦，「傳統先加分，價格太盤（貴）」、「家鄉炸過再烤極好吃」、「艋舺跟惡魔好吃」、「傳統顆粒皮比較好吃+1」；不過，有網友還是認為自家附近的雞排店大勝連鎖店，紛紛留言表示「我家巷口雞排」、「巷口的最好吃，非連鎖」、「我家巷口雞排超Juicy，大勝連鎖店。」



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