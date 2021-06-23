台北群聚連環爆「為何今天只+22？」　內行揭關鍵2原因

▲北農爆發群聚感染，聯醫仁愛院區進駐，對攤商進行大規模普篩。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市近來連續爆發北農、士林某長照機構的群聚感染，讓外界感到不安。不過就有網友注意到，台北今天的確診人數為22人，似乎沒有想像中失控，這是為什麼？貼文曝光後，立刻引發熱議，就有網友分析2大原因，一為群聚案爆出來的確診人數是累積起來的，並非單日，二為有些染疫者的戶籍地不設在台北。

據了解，台北農產運銷公司群聚擴大，自5月14日至今，確診人數達54人；士林某護理之家自8日起，累計47人確診；北藝中心工地也於5月21日至6月11日爆發群聚感染，總計40名工程人員確診，另外台北車站也爆出8名街友確診。

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近來連環爆出地點發生在台北的群聚案，不過台北這幾天的確診人數似乎沒有想像中失控，多穩定控制在2至3字頭，今天新增22例，昨（22）日新增25例、21日新增22例、20日新增31例、19日新增30例。

▲北藝中心。（圖／記者姜國輝攝）

因此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「CDC公布台北市為何確診只有22例」為題發文，提到台北市多點爆發，讓人看了有些擔心，但今天指揮中心公布的台北市確診數是22例，是不是有點不科學？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這幾天的不是都說是累積的嗎」、「北農本來就不是同一天爆發」、「北農從6月初（應為5月中）就有了，只是一直降不下來」、「（北農）54個裡面很多都是外縣市在北農感染」、「確診數是用戶籍地歸類」、「用戶籍算，北農過半歸在新北」。

以北農來說，柯文哲曾表示，其實調出數據來看，是陸續都有感染，而北農的組成分子也不只在萬華，有北市各區，甚至北北基、全台各地，「真的在北農被感染嗎？不一定，搞不好有其他地方，所以別說北農群聚，沒那麼嚴重，但有陸續感染是真的。」