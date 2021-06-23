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PTT發文批政府押國產疫苗「爽拿回扣」　女遭送辦繼續PO文喊冤

▲北市文山二警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

▲圖為北市文山二警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，假訊息頻傳，刑事局日前接獲檢舉，反映PTT論壇網友VOLK11在該論壇八卦版散布「政府不願購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」，指控政府拿國產疫苗廠商大筆回扣才會阻擋購買BNT疫苗，警方請示衛福部疫情指揮中心確認為假消息，刑事局與台北市文山二分局介入偵辦。

▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣假訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣，遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，經查V網友5月25日透過上述論壇發文指控政府收疫苗廠商回扣，經認定為假訊息後，刑事局6月17日接獲檢舉後，依法調取V網友IP、確定是一名家住文山區的盧姓女子（48歲），20日約談盧女到該轄萬盛派出所接受警詢。

▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣假訊息遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲家住台北盧女以VOLK11帳號發布政府收國產疫苗廠商回扣，遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，疫情相關資訊應以指揮中心公布為主，指揮中心早在5月20日就針對民眾質疑發布澄清，但盧女卻在25日仍PO文質疑政府「呆丸（台灣）就被當棄子，低檔（DPP指民進黨）把所有期望放在國產疫苗」、「回扣數就拿爽」明顯與事實不符有觸法之虞。

警訊後將盧女依違反社維法第63條第1項第5款散播謠言，函送台北地院新店簡易庭依法裁處。盧女遭警方約談後，頻頻透過PTT論壇發文喊冤。

盧女表示：「警員很客氣人很好」、「我講的內容，吳子嘉也講過，林全採購BNT上海2000萬劑真有其事、吳子嘉還說是蘇貞昌阻擋的阿，我文中又沒指名光頭騙神仔是誰！」盧女自陳在筆錄中質疑，「楊蕙如造謠逼死一個外交官沒事、林瑋豐用假帳號扮演共諜沒事，只因為他們是民進黨員。」

盧女質疑根本是政府疫苗政策擺爛，才會害死這麼多條人命，她認為憲法保障公民言論自由，遭約談根本是「民主之恥，台灣到退回警察國家」。對此文山二警方表示案件依法函送，盧女言行將交由法官裁奪是否違法。

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