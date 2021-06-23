丁守中認了「我已打AZ疫苗」　自曝手上還有7張高端股票

▲丁守中。（資料照／記者張凱喨攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前立委丁守中5月12日才喊話蔡政府開放中國疫苗，並強調他願意帶頭施打，不料近日卻被爆出已施打AZ疫苗。對此，丁守中23日下午除證實在5月26日已施打AZ疫苗外，還加碼自曝，「順帶一提，我愛中華民國我愛國貨，我有七張高端股票」。

「是的，我 丁守中已經施打AZ疫苗。」丁守中23日下午在臉書表示，5月12日十，他在臉書呼籲「防疫優先 人命關天 政府應開放世衛核准的大陸疫苗」，該文中提到自己願意帶頭施打，但「謙卑的執政者聽到了嗎？」

丁守中說，到了5月2日醫院通知他屬於第一類施打人群，尚有餘AZ疫苗要他儘速完成注射。接著，他反問，「超前部署的政府不是要我們通知到就打嗎？」

「我在台灣出生，我是台灣人，我有得選擇疫苗品牌嗎？」丁守中強調，今天問題癥結是政府採購疫苗無能，人人自危，打不到，才互相猜忌。應該指責政府，為何外國可以送房、送機票、送免費地鉄票、送活雞、送米鼓勵人民打疫苗，而我們人民卻人人自危怨嘆打不到疫苗。

丁守中表示，他已經是平民百姓，不是政治人物，也非商業巨頭，不需要趁著打擊異黨異己就拉他下水，他沒有那麼大的媒體價值，「省省力氣做些對國家社會有貢獻有意義的事吧！」

就在辯解完施打疫苗的原因後，丁守中自曝，「順帶一提，我愛中華民國我愛國貨，我有七張高端股票，將來無論漲賺跌賠，我都祝福國產疫苗能成為台灣的驕傲」。

其他人也看了這些新聞...

► 北農爆群聚！陳時中突襲雙北果菜批發市場 建議直接進行PCR

► 柯文哲同天赴北農「沒碰到陳時中」 指示打疫苗維持穩定

► 陳時中突襲北農建議全做PCR 柯文哲IG發文：我們不會自亂陣腳