高雄某診所突開放預約接種！非施打體系疑搞鬼　衛生局回應了

▲高雄市目前僅開放23家醫療院所及社區接種站可施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市自6月15日起開放長者施打疫苗，衛生局規劃由23家醫療院所及社區接種站施打，基層診所尚未加入施打行列。不過路竹區卻有一家診所在粉絲專頁發文表示，23日至25日可施打新冠疫苗，讓人起疑疫苗從何而來，對此，衛生局表示，並無違法，是訊息有時間差。

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▲▼診所搶先市府公布可施打疫苗，民眾質疑偷跑。（圖／翻攝自診所臉書）

路竹區一家主治高血壓、糖尿病診所22日上午在粉絲專頁表示，「重磅消息，6/23-6/25(三.四.五)，診所可施打新冠疫苗」。診所也強調，接種資格要符合市府列冊的75歲以上，或是已接種第一劑，要接種第二劑者，「為避免浪費，請來電預約」。

不過這消息讓民眾質疑，高雄市尚未將基層診所納入施打行列，也就是說，基層診所並非疫苗合約院所，恐涉偷打疫苗之嫌。記者致電該家診所，不過無人接聽。

▲衛生局幫診所澄清，施打疫苗並無違法，應是時間差關係 。（圖／記者吳世龍攝）

對此，高雄市衛生局表示，先前市府專家會議曾與醫師公會討論，原則上會開放75歲以下、65歲以上至診所施打疫苗，不過考量疫苗剩餘量多寡，以及詳細安排細節仍需討論。

衛生局表示，原則上，該家診所發布訊息並無觸法之嫌，不過與市府公布訊息有時間差，才會造成民眾誤解，下午防疫會議會後記者會會有進一步說明。

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